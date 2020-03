Wo sonst die Massen feiern, tanzen und sich den ein oder anderen Drink gönnen, herrscht nun gähnende Leere auf der Tanzfläche und an der Bar: Die Vorsorgemaßnahmen zum Coronavirus haben den Eventbetrieb im Bezirk auf Eis gelegt.

Das Partyleben im beliebten Ybbser „Bermudadreieck“ gehört somit erstmals der Vergangenheit an. Dasselbe gilt auch für „Pulverfass“-Betreiber Karl „Charly“ Draxlers Pläne rund um die Neugestaltung des Gastgartens vor dem Lokal. „Das ist jetzt erstmal gestoppt. Ohne Einnahmen brauche ich schließlich keine Investition zu planen“, sagt Draxler. Er kann die Maßnahmen der Regierung nachvollziehen – hofft aber, dass den Gastronomen und Betreibern von Nachtlokalen dementsprechend unter die Arme gegriffen wird. „Viele haben sich noch nicht von den Folgen des Nichtraucherschutzgesetzes erholt. Ich hoffe, dass wir nicht hängen gelassen werden“, betont er.

„Es ist fürchterlich in der gesamten Branche – als Veranstaltungsunternehmen, aber auch für die Gastronomiebetriebe.“ Martin Hinterleitner, Mado

Abend- und Nachtlokale wieetwa das Pulverfass sind dabei nur die Spitze des Eisbergs. Die gesamte Event-Branche leidet unter den aktuellen Entwicklungen. Vor große Herausforderungen sieht sich beispielsweise das Veranstaltungsunternehmen Mado aus Mank durch die Epidemie gestellt.

„Wir haben unser gesamtes Unternehmen heruntergefahren – es ist jetzt einmal für einen Monat zu“, gibt Geschäftsführerin Doris Hinterleitner Auskunft.

Der Manker Betrieb hat zwei Standbeine: einerseits Dienstleistungsaufträge von Kunden, wenn beispielsweise Firmenfeiern veranstaltet werden; andererseits eigene Events wie die Beach Party in der Manker Bauhalle oder das Konzert des Sängers Voodoo Jürgens in der Remise Amstetten. In beiden Unternehmenszweigen herrscht derzeit Stillstand. „Es ist fürchterlich in der gesamten Branche – als Veranstaltungsunternehmen, aber auch für die Gastronomiebetriebe, die da dranhängen“, sagt Martin Hinterleitner, ebenfalls Geschäftsführer von Mado.

Zurzeit wird daran gearbeitet, abzuklären, welche Events zu einem späteren, noch ungewissen Zeitpunkt nachgeholt werden können.

Auch nutzt man die Zeit, um beispielsweise strukturelle Arbeiten im Betrieb durchzuführen. Die Ungewissheit, wann und wie es weitergeht, nagt aber am Nervenkostüm der Betroffenen. Martin Hinterleitner: „Wir sind zuversichtlich, dass das Virus so wenig Schaden wie möglich anrichtet, aber im Moment ist es eine sehr herausfordernde Situation.“