Die Zahl der Personen, die im Bezirk Melk positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden ist, ist von 426 Personen zu Beginn der Vorwoche auf 277 Personen gefallen. Am vergangenen Donnerstag wurden 375 Fälle gezählt. In den vergangenen sieben Tagen gab es im Bezirk Melk zudem 161 neue Covid-Fälle. Insgesamt gab es seit dem Ausbruch der Pandemie bisher 2.885 Fälle. 51 Personen sind an den Folgen des Coronavirus gestorben.

Weiterhin rückläufig ist auch die Zahl der Personen, die als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen behördlich abgesondert sind. Aktuell sind im gesamten Bezirk 660 Personen unter Quarantäne.