Unrühmliches Covid-Jubiläum im Bezirk Melk

Wohl niemand hätte im März 2020 für möglich gehalten, dass uns die Corona-Pandemie auch zwei Jahre später noch derart intensiv beschäftigen wird. Am 14. März 2020 vermeldete die Bezirkshauptmannschaft Melk den ersten Coronavirus-Fall im Bezirk. Überraschend kam dies damals aber nicht mehr. „Zu diesem Zeitpunkt war bereits ein Corona-Stab auf der BH Melk aktiv und das eingesetzte Personal entsprechend geschult“, erinnert sich Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner zurück.

Zwei Jahre später verzeichnet der Bezirk mit aktuell 3.855 Fällen einen abermaligen Rekordwert in der gesamten Pandemiezeit. Insgesamt gab es bei 78.281 Einwohnern im Bezirk Melk bisher 31.476 positive Corona-Fälle - im Schnitt mehr als 372 Fälle pro Tag. 143 Personen starben an oder mit dem Coronavirus. Bisher gab es fünf Wellen: Bei der ersten Welle Ende März 2020 lag die 7-Tagesinzidenz am Höhepunkt bei 90,7 Fällen pro 100.000 Einwohnern. Bei der zweiten Welle (10. November 2020, 632,3), der dritten Welle (3. April 2021, 531,4) sowie bei der vierten Welle (21. November, 1.476,7) wurden deutlich höhere Inzidenz erreicht. Nicht immer haben sich auch alle Personen an die Corona-Auflagen gehalten. Bisher gab es 610 Anzeigen wegen verschiedenster Übertretungen nach dem Epidemiegesetz und dem Covid-19-Maßnahmengesetz.

73.000 Absonderungen seit Pandemie-Ausbruch

Wie groß der Arbeitsaufwand der BH Melk in den vergangenen beiden Jahren war, lässt sich eindrucksvoll mit Zahlen untermauern: So wurden insgesamt 73.000 Absonderungsbescheide und 14.000 Verkehrsbeschränkungensbescheide erlassen. In den vergangenen zwei Jahren hat sich aber auch die Arbeitsweise der Behörde verändert. „Neben dem Aufbau eines optimalen EDV-Programms seitens des Landes NÖ sowie der Nutzung der digitalen Kommunikationsmöglichkeiten wurde und wird die Stabsarbeit laufend optimiert und die internen Abläufe der BH Melk angepasst“, erklärt Haselsteiner.

Zur Bewältigung des Aufgabengebietes werden neben den Bediensteten der BH Melk auch zusätzlich externe Kräfte eingesetzt. Daneben unterstützen Mitarbeiter von Dienststellen der Landesregierung und auch das österreichische Bundesheer mit vier Assistenzkräften. Neben der Bezirkshauptmannschaft rückten in den vergangenen beiden Jahren auch das Landesklinikum Melk als erste Corona-Station in Niederösterreich, aber auch die Pflegeheime im Bezirk in den Fokus. Am 13. März wurde ins Melker Spital der erste Corona-Patient aus dem Bezirk St. Pölten-Land eingeliefert. Seither wurden im Klinikum insgesamt mehr als 940 Covid-Patienten behandelt. Der Höchstwert war am 25. März 2020, als zeitgleich 52 Covid-Patienten behandelt wurden. Aktuell befinden sich die Zahlen auf der Normalstation im einstelligen Bereich.

Eine große Herausforderung ist die Pandemie auch für die Pflege- und Betreuungszentren im Bezirk. Laut Landesgesundheitsagentur wurden bisher 239 Bewohner positiv auf das Virus getestet. Insgesamt 25 Bewohner starben an oder mit dem Virus. Aktuell liegt die Fallzahl im niedrigen einstelligen Bereich.

