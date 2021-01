Nach den Massentestungen am vergangenen Wochenende soll es künftig regelmäßige kostenloste Teststationen in den einzelnen Bezirken in Niederösterreich geben. Die regelmäßigen Testungen starten ab Montag, 25. Jänner.

Im Bezirk Melk wird es dafür Teststationen in der Bezirkshauptstadt Melk, im Texingtal, in Ybbs sowie in den beiden Waldviertler-Gemeinden Pöggstall und Münichreith-Laimbach geben. Die genauen Zeiten werden derzeit noch erheben und danach auf www.testungen.at veröffentlich.

GVV-Bezirksobmann Gerhard Karner (VP) freut sich, dass die Teststationen im Bezirk Melk regional gut verteilt sind. "Ich bin zuversichtlich, dass die Bevölkerung die regelmäßigen Testangebot noch stärker wahrnehmen wird", betont Karner.