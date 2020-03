Knapp 70 Personen unter Quarantäne im Bezirk Melk.

Am Sonntag bestätigte die NÖ Landessanitätsdirektion den ersten positiven Coronavirus-Fall im Bezirk Melk. Laut NÖN-Informationen hat sich der Patient beim Skiurlaub angesteckt und befindet sich derzeit in seinem Heimatort in häuslicher Isolation. Die Krankheit verläuft derzeit mild.

Vonseiten der Bezirkshauptmannschaft Melk betont Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner, dass ebenso der Familienverband unter Quarantäne gestellt wurde.

Kurze Zeit später veröffentlichte der Blindenmarkter VP-Bürgermeister Franz Wurzer ein Schreiben, in dem er zwei positive Coronavirus-Fälle in seiner Gemeinde bestätigt. Betroffen sind demnach zwei Kinder der Volksschule, die positiv getestet wurden, aber mittlerweile sich wieder am Weg der Besserung befinden. Beide Kinder wohnen aber in einer Nachbargemeinde im Bezirk Amstetten.

Im Bezirk Melk kam am Montag noch ein weiterer Fall hinzu. Eine weitere Person hat sich ebenso außerhalb des Bezirks mit dem Virus angesteckt.

Bei der Bezirkshauptmannschaft Melk rechnet man auch mit einem weiteren Anstieg der Coronavirus-Fälle im Bezirk Melk in den nächsten Tagen. Aktuell sind einige Tests ausständig, zudem befinden sich bereits knapp 70 Personen in Quarantäne. Am Freitag waren es nur 15 Personen. Daneben gibt es insgesamt 21 Menschen mit sogenannten „Verkehrsbeschränkungen“.

Haselsteiner betont abermals die Wichtigkeit, sich an die Vorgaben der Behörden zu halten, um das Ansteckungsmaß gering zu halten. „Ich bitte alle Menschen einzuhalten, was von der Bundesregierung empfohlen wird.“

Er rät die Bevölkerung dazu auf, zu Hause zu bleiben und den sozialen Kontakt zu minimieren. „Es geht jetzt darum, die Ausbreitung zu verhindern“, betont Haselsteiner. Wichtig ist laut dem Bezirkshauptmann auch, dass keine Hysterie unter der Bevölkerung entsteht. Bei Fragen rund um den Corona-Virus bittet Haselsteiner, die Serviceline der AGES zu nutzen 0800/555621. „Für allgemeine Fragen ist 1450 die falsche Nummer“, erklärt Haselsteiner.