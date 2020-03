Seit Anfang vergangener Woche laufen in der Bezirkshauptstadt Melk täglich Besprechungen zum aktuellen Thema Coronavirus. Dabei erfolgt nicht nur eine enge Abstimmung mit den Behörden sowie den Blaulichtorganisationen, sondern auch zwischen VP-Bürgermeister Patrick Strobl und SP-Gesundheitsstadtrat Jürgen Eder.

„Das gute politische Miteinander in der Stadt zeigt sich gerade auch in Krisensituationen.“Jürgen Eder

„Es ist wichtig, dass wir dieses Thema alle gemeinsam bewältigen“, erklärt Strobl. Lob für die Koordination innerhalb der Stadtgemeinde gibt es von Eder: „Das gute politische Miteinander in der Stadt zeigt sich gerade auch in Krisensituationen. Die Vorkehrungen sind eng mit unserem Bürgermeister abgestimmt und ich ersuche die Bevölkerung, sich an die Vorgaben der Behörde zu haltern.“

Nach der Absage aller Events, des Jugendzentrums und der Musikschule rief Strobl am Wochenende alle Melker dazu auf, zu Hause zu bleiben. Wirtschaftshof-Mitarbeiter riegelten öffentliche Plätze und Spielplätze ab. Erstmals in der Geschichte der Stadt fand eine Videokonferenz zwischen allen Stadträten statt, um weitere Maßnahmen zu koordinieren.

Noch am Sonntag rief Strobl sämtliche Gemeindemitarbeiter durch, um die Entscheidung des Stadtrates zu kommunizieren. So gibt es ab Montag einen Minimalbetrieb im Rathaus, Mitarbeiter mit Kindern sowie Vorerkrankungen werden dienstfrei gestellt. Dringende Dokumente, wie Geburts- oder Sterbeurkunden werden ausgegeben.

Strenge Regeln für Handlungsfähigkeit

Zusätzlich greift ein sogenanntes Schienensystem. Pro Abteilung ist nur ein Mitarbeiter vor Ort. Bürgermeister, Vizebürgermeister und Stadträte bleiben räumlich getrennt, um den politischen Betrieb der Stadt bei etwaigen Ansteckungen aufrecht zu erhalten. Gemeinderats- und Stadtratssitzung sind abgesagt. Bis 3. April ausgesetzt bleibt auch die Kurzparkzonenverordnung in der Stadt.

In Ybbs richtete SP-Bürgermeister Alois Schroll eine Taskforce ein, die Mittwochabend das erste Mal tagte. Neben Schroll waren dabei auch der Ybbser Stadtarzt Alois Obernberger, der Pflegedirektor des Therapiezentrums Harald Holzer, Wirtschaftsdirektor Jürgen Steinwander und Amtsleiterin Kathrin Huber sowie Hannes Haberfellner (Rotes Kreuz), Jochen Kupfer (Feuerwehr) und Christian Schobesberger (Polizei) von den Blaulichtorganisationen anwesend.

Als erste Maßnahme wurde die Schließung des Freizeitzentrums samt Hallenbad und Saunabereich mit Freitag beschlossen. Ab Donnerstag richtet die Stadtgemeinde Ybbs zudem eine eigene Infohotline für die Ybbser Bürger ein. Seit Montag gibt es keinen Parteienverkehr im Rathaus.

Die Taskforce selbst ist im ständigen Austausch, Koordinationstreffen fungieren nach einem eigenen Prinzip. So wurde das Rathaus in zwei Trakte unterteilt, damit die Stadtverwaltung weiterhin aufrecht bleibt. Stadtamtsdirektor Hermann Stix und Stellvertreterin Doris Albrecher sind künftig nicht mehr in den gleichen Trakten anzutreffen. Gleiches gilt für Stadtchef und Vize „Sollte sich einer von uns anstecken, soll die Stadt weiter handlungsfähig bleiben“, meint Schroll.