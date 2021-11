Melk: Traurige Rekorde bei Infektionszahlen, Ansturm auf Impfbus

1.343 Personen sind, mit Stand Sonntagnachmittag, im Bezirk Melk positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Zu Wochenbeginn zählte der Bezirk 1.331 Personen mit einer Covid-Infektion. Mehr als 2.100 Personen sind als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen behördlich abgesondert (Vorwoche: 2.037 Personen). Zudem bestehen knapp 970 Verkehrsbeschränkungen. Die Siebentagesinzidenz liegt bei 1.121,6 Fällen pro 100.000 Einwohnern.

In allen 40 Gemeinden des Bezirkes gibt es derzeit positiv getestete Personen. Eine Überschreitung der Siebentagesinzidenz von 300 liegt in allen Gemeinden vor. In 17 Gemeinden liegt die Siebentagesinzidenz über 1.000, in einigen Gemeinden sogar deutlich, wie Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner erläutert.

Während österreichweit zuletzt die meisten Neuinfektionen seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020 vermeldet wurden, knackte auch der Bezirk Melk in den vergangenen Tagen diese Rekordwerte. "Das aktuelle Infektionsgeschehen der letzten Wochen ist von der Zahl der täglichen Fälle und der Höhe der Siebentagesinzidenz das höchste seit Beginn der Pandemie", wie Haselsteiner betont. Den bisher höchsten Siebentagesinzidenzwert für Melk gab es mit 1.212,3 am 1. November.

Indes gibt es im Bezirk Melk weiterhin die Bemühungen, die Impfquote zu heben. So wird bis 19. Dezember jeden Sonntag von 10 bis 13 Uhr im Melker Löwenpark geimpft. Das Angebot startete bereits am Sonntag und wurde derart gut von der Bevölkerung angenommen, dass am Ende sogar Personen weggeschickt werden mussten. Auf der offiziellen Facebook-Seite des Löwenparks riefen die Verantwortlichen kurz nach 12 Uhr dazu auf, nicht mehr zu kommen, da der Impfbus bereits um 13 Uhr weiterfahren musste.

In der Bezirkshauptstadt arbeitet man zudem daran, die Impfstraße wieder neu zu beleben. „Wir wollen ein breites Angebot schaffen und so sind wir wieder bei der Planung einer Impfstraße“, betont ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl. Die definitive Entscheidung wird am Ende der Woche fallen. Für Strobl ist es ein Beitrag der Stadt Melk, um mitzuhelfen, „die Krise in den Griff zu bekommen“.