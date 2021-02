Nach einem Cluster mit 42 Covid-Fällen in einem Loosdorfer Kindergarten, gibt es jetzt auch einen Fall in der Nachbargemeinde Melk. VP-Bürgermeister Patrick Strobl bestätigt NÖN-Informationen, dass es eine Pädagogin in einem Kindergarten der Stadtgemeinde positiv auf SARS-CoV-2 getestet wurde.

Die betroffene Gruppe bleibt vorerst geschlossen, die Kindergartenkinder müssen zuhause bleiben. Ein weiterer Fall einer Pädagogin der zweiten Gruppe in dem betroffenen Kindergarten bestätigte sich nach dem PCR-Test nicht. Sie wurde zuvor bei der Teststation der Stadtgemeinde Melk positiv getestet, der PCR-Test war dann negativ. Wichtig ist Strobl zu betonen, dass derzeit keine Kinder betroffen sind. Am Sonntagnachmittag soll im Zusammenspiel mit den Behörden beschlossen werden, ob auch die zweite Gruppe des betroffenen Kindergartens vorerst geschlossen bleibt.