In den Pflegeeinrichtungen gibt es derzeit in Ybbs, Melk und Mank positive Fälle. So ist in Ybbs ein Mitarbeiter positiv getestet worden. In Melk sind vier Bewohner sowie zwei Mitarbeiter betroffen. In Mank wurden zwei Mitarbeiter positiv getestet.

Eine Steigerung der Patientenzahl im Vergleich zur Vorwoche gibt es auch im Melker Krankenhaus. Aktuell werden 26 Patienten, drei davon intensivmedizinisch, versorgt. In der Vorwoche waren es noch 18 Personen.

Bereits vor zwei Wochen wieder geöffnet wurde mit der Bettenstation 3 die zweite Coronastation im LKH Melk. Insgesamt können 36 Erkrankte versorgt werden.

Seit vergangenen Mittwoch stieg auch die Zahl der Todesopfer an. Vier Menschen starben in den vergangenen sieben Tagen an den Folgen des Coronavirus, wodurch sich die Zahl der Todesopfer seit dem Ausbruch der Pandemie im Melker Klinikum auf 27 Personen erhöht hat.