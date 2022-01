Neue Gerätschaft in Apotheke Loosdorf: Schneller zum Testergebnis

Schnell zu einem PCR-Testergebnis zu kommen, ist in Niederösterreich bisweilen schwierig, ja fast unmöglich. In Loosdorf geht’s nun schneller: In drei bis vier Stunden ist das Ergebnis da – dank einer neuen Gerätschaft in der Apotheke Loosdorf.

Möglich macht die Auswertung vor Ort ein hochempfindliches – und kostenintensives – Gerät, durch die Zertifizierung der Apothekerkammer wird die Apotheke jetzt zu einem „Point of Care“.

Auch nach Corona noch einsetzbar

„Wir sind stolz, so etwas in Loosdorf aufbauen zu können. Das Gerät wird auch nach Corona noch im Einsatz sein, da es auch andere Infektionskrankheiten bestimmen kann“, zeigt sich Cathrin Taufner-Stich, Chefin der Apotheke, begeistert.

Analysiert wird nun zusätzlich zur RNA auch die DNA, um etwaigen Missbrauch zu vermeiden. Zu den Öffnungszeiten der Teststraße ist dieses Angebot nun verfügbar, denn die Mitarbeiter werden bereits darauf eingeschult. „Für unsere Gemeinde ist das auf jeden Fall ein Zugewinn von Lebensqualität, denn wer zu einem bestimmten Zeitpunkt das Ergebnis benötigt, wird hier fündig“, ist Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ) stolz und dankbar.

