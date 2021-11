Stadtgemeinde Melk öffnet Pop up-Impfstraße

Um einen niederschwelligen Zugang zur Corona-Impfung zu bieten, öffnet die Stadtgemeinde Melk ab nächster Woche wieder eine eigene Impfstraße im Stadtsaal. Reguläre Öffnungszeiten sind dann immer freitags, 14 bis 20 Uhr sowie samstags 8 bis 14 Uhr. Weil man mit einem großen Ansturm rechnet, wird in der ersten Woche auch am Dienstag, den 16. November, und Mittwoch, den 17. November, jeweils von 14 bis 20 Uhr, geimpft. „Mir ist es wichtig, den Menschen eine einfache, unkomplizierte Impfmöglichkeit zu bieten. In unserer Impfstraße ist, wie zum Beispiel beim Impfbus, Impfen ohne Anmeldung möglich“, erklärt Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP).

Geimpft wird mit Biontech/Pfizer und Moderna. "Natürlich ist es für eine Gemeinde ein großer Aufwand eine eigene Impfstraße zu betreiben, aber ich bin überzeugt davon, dass dieser Beitrag ein guter und wichtiger ist", betont Strobl.

Der Kontakt zur Melker Impfstraße ist unter 02752/21100-1199 und per E-Mail impfung@stadt-melk.at möglich.