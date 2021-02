In fünf Gemeinden der Region Mank wird ab dieser Woche nun getestet: Zu der bisher bestehenden Teststraßen in Texingtal können nun auch in Mank, St. Leonhard, Kilb und Hürm kostenlos Coronatests durchgeführt werden.

"Mir war klar, dass mit den neuen Bedingungen mehr Testmöglichkeiten gebraucht werden", sagt Manks ÖVP-Stadtchef Martin Leonhardsberger, der sich beim pensionierten Ärzte-Ehepaar Schörgenhofer bedankt, das die Tests mit Unterstützung von Gemeindemitarbeitern, Gemeinderäten und Rotem Kreuz durchführt.

Auch in St. Leonhard, wo die Tests gemeinsam mit der Nachbargemeinde Ruprechtshofen ermöglicht werden, sah Bürgermeister Hans-Jürgen Resel eine große Nachfrage: "Das Interesse ist da, ich habe schon viele Anrufe bekommen."

Die Testmöglichkeiten in der Region:

Montag:

Mank, Stadtsaal: 7.30 bis 10 Uhr

St. Leonhard, Gemeindeamt: 17 bis 19.30 Uhr

Dienstag:

Texingtal, Gemeindeamt: 18 bis 20 Uhr

Mittwoch:

Hürm, Gemeindeamt: 16 bis 18 Uhr

Donnerstag:

Mank, Stadtsaal: 7.30 bis 10 Uhr

Freitag:

Texingtal, Gemeindeamt: 16 bis 19 Uhr

Sonntag:

Kilb, Gemeindeamt: 17 bis 19.30 Uhr (ab 14. Februar)

