Ein Pkw befand sich in Seitenlage am Pannenstreifen und der zugehörige Anhänger lag umgestürzt auf der Böschung. Ein zweiter PKW stand am Grünstreifen mit erheblicher Beschädigung im Frontbereich. Beide Fahrzeuge sowie der Anhänger mussten geborgen werden.

Alarmiert wurden die Feuerwehren Pöchlarn und Ybbs an der Donau.