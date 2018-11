Beim Crosslauf in Weinburg freute sich Niklas Blauensteiner (USKO Melk) in der U14 über Gold. Mona Blauensteiner belegte den undankbaren vierten Platz, während Amelie Fohrafellner in der U12 souverän siegte.

Tobias Gansch (HSV Melk) erreichte beim Jugendlauf den dritten Rang und sein Bruder Florian Gansch belegte den fünften Rang in der U10. Beim Hauptlauf siegte Klaus Vogl (LCA Umdasch Amstetten) mit einem neuen Streckenrekord von 22:01 Minuten. Manuel Gansch (HSV Melk) finishte am sechsten Gesamtrang. Elke Gansch freute sich über Bronze und Karl Miedler über den Sieg in der M60.

Der neue November-Termin bescherte den Veranstaltern des Kematner Marktlaufes mit rund 150 Teilnehmern ein beachtliches Starterfeld. Gröblinger und Lueger lieferten sich einen Kampf bis zur Ziellinie, den Gröblinger gewann. Herbert Sandwieser (HSV Melk) finishte mit 21:37 auf dem ersten Rang in der M40. Bei den Damen übernahm die Euratsfelderin Lucia Resch das Kommando und sicherte sich den Sieg vor Katharina Götschl (LC Mank), die dem zu hohen Anfangstempo Tribut zollen musste.