Cybercrime: Würden Sie Schlüssel mit Adresse auf Hauptplatz legen?

„Würden Sie ihren Schlüssel samt Adresse auf den Melker Hauptplatz legen und dann gehen?“ , fragt Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) im Rahmen eines Pressegesprächs, um auf die Gefahren von Cyberkriminalität hinzuweisen: „Online machen das aber viele Leute.“ Österreichweit sind im vergangenen Jahr die Strafanzeigen um 30,4 Prozent gestiegen. Der Bezirk Melk liegt mit einem Plus von mehr als 40 Prozent bei den Strafanzeigen im Zusammenhang mit Cyberkriminalität deutlich über dem Bundesschnitt. „Das Problem betrifft nicht mehr nur die städtische Region, sondern auch die kleinen Gemeinden und damit auch jede Polizeiinspektion“, erklärt Karner, dass Cyberkriminalität eine der größten Herausforderungen für die Exekutive in der heutigen Zeit ist. Tappten früher vor allem ältere Generationen in die Falle, trifft es aktuell alle Generationen. „Die Gaunereien werden immer erfinderischer. Daher ist die Aufklärung umso wichtiger“, betont Landtagsabgeordnete Silke Dammerer (ÖVP). Die Anzeigen steigen aber auch aktuell, weil mittlerweile bei der Bevölkerung auch die Hemmschwelle sinke, Betrügereien im Internet auch anzuzeigen.

Aktuell am häufigsten im Bezirk Melk angezeigt wird der Online-Betrug. Darin fallen etwa der aktuelle Tochter-Trick, wo sich Unbekannte per SMS oder Telefon melden und über einen Unfall der Tochter berichten, um damit Geld zu lukrieren, aber auch der Missbrauch mit Kreditkartendaten. Häufig betroffen von Online-Betrug sind mittlerweile auch Klein- und Mittelbetriebe. Dort werden oftmals Daten abgezogen – für kleine Firmen meist existenzbedrohend.

Weiterhin ein Problem ist auch Hass und Gewalt im Netz. Dazu zählen auch Mobbing und Kindesmissbrauch. Aber auch der Bereich Deepfake.

Um die Problematik in den Griff zu bekommen, wird etwa der Strafrahmen für Hacker auf bis zu drei Jahre erhöht werden. Eine Verschärfung soll es auch bei Missbrauch und Kinderpornografie geben. Eine entsprechende Gesetzesvorlage wird aktuell im Justizministerium ausgearbeitet.

In naher Zukunft soll es zudem eine Kriminaldienstreform geben, bei der besonders der regionale Raum profitieren soll. So sind in einzelnen Regionen Schwerpunktdienststellen mit Internet- und Cyberspezialisten geplant. Angesiedelt werden diese direkt bei den Bezirkspolizeikommandos. Wo diese im Mostviertel angesiedelt werden, steht laut dem Innenminister aktuell aber noch nicht fest.

Einen weiteren Schwerpunkt will Karner auch bei der Ausbildung und der Rekrutierung von zukünftigem Personal setzen. So soll etwa in die Grundausbildung an den Sicherheitsakademien, wie etwa an der SIAK in Ybbs, ein zusätzliches Modul Cyber- und Internetkriminalität eingebaut werden.

Gespräche über eine verstärkte Zusammenarbeit gibt es aktuell auch mit dem Ybbser Schulzentrum. So will die Polizei an der IT-HTL für den Polizeidienst und den Schwerpunkt Netzwerksicherheit werben.

