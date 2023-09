Yspertaler Pfarrer für 20-jährige Tätigkeit geehrt

Im September 2003 wurde Krzysztof Szklarski von Dechant Johann Grünberger den Pfarrgemeinden Altenmarkt und Ysper als neuer Pfarrer vorgestellt. 2008 bestellte der damalige Bischof Klaus Küng den Geistlichen zum Pfarrherrn in Pisching.

Szklarski ist in der Gemeinde beliebt und gilt als umsichtiger Pfarrer, der den ehrenamtlichen Mitarbeitern Vertrauen entgegenbringt und ihnen Gestaltungsfreiraum lässt. Für seine 20-jährige Tätigkeit in der Gemeinde wurde ihm bei einer heiligen Messe in Altenmarkt gedankt.

PfarrgemeinderatsobfrauMarion Sponseiler-Miedler dankte dem 64-Jährigen für seine langjährige Tätigkeit und erwähnte unter ihm umgesetzte Projekte wie die Kirchenrenovierung oder die Restaurierung der Breinbauer-Orgel in Altenmarkt. „Wir dürfen uns glücklich schätzen, einen Pfarrer bei uns zu haben, der uns bei freudigen und bei traurigen Anlässen begleitet und unterstützt“, sagt Sponseiler-Miedler.

ÖVP-Bürgermeisterin Veronika Schroll bedankte sich beim Seelsorger vor allem für die Mitbetreuung des Pflegezentrums. In der Pfarre Ysper wurde Szklarski bereits beim Erntedankfest von den Gläubigen für sein Engagement wertgeschätzt. Der Geistliche selbst zeigt sich ob der großen Anerkennung gerührt. „Die Chemie zwischen den Menschen und mir hat von Anfang an gepasst“, erzählt Szklarski.

Auch die Zusammenarbeit mit dem Pfarrgemeinderat, dem Pfarrkirchenrat und der Gemeinde bezeichnet der Pfarrer als vorbildlich. Wie lange er den Pfarren, die er betreut noch erhalten bleibt, lässt Szklarski offen: „Ich bin nicht mehr der Jüngste, daher hängt das sehr stark von meiner Gesundheit ab.“