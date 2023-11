Bezirk Melk: Adventstart unter der Herbstsonne

„Der Samstag war super. 3.000 Leute!“, jubelt Christine Jäger ins Telefon. Die Tourismus- und Eventmanagerin der Burgruine Aggstein (Schönbühel Aggsbach) zieht zufrieden Bilanz: Das erste Wochenende des Burgadvents war ein Erfolg – trotz der verhaltenen Frequenz am vergangenen Freitag. „Da wollte das Wetter nicht mitspielen. Aber am Samstag war's traumhaft“, schildert sie.

Für Jäger war das vergangene Wochenende auch eine Testphase: Aufgrund der Erfahrungen in den vergangenen Jahren haben die Veranstalter das Konzept des Marktes verändert. Ein zweiter Gastrobereich sorgt nun für mehr Platz. Der Markt ist größer als zuvor und erstreckt sich auch über den kleinen, runden Parkplatz – dort, wo sich auch das Mittelalterfest ausdehnt. Da sich die abendliche Herbstsonne dort besonders „reinlegt“ und Feuerkörbe aufgestellt werden, sei dies ein „besonders romantisches Platzerl“ geworden, wie Jäger findet. Durch die Konzeptveränderung haben auch mehr Ausstellerinnen und Aussteller Platz: Zusammen mit den Künstlerinnen und Künstlern im Rittersaal und der Galerie gibt es in diesem Jahr 72 Stände sowie 14 verschiedene Gastroangebote.

An den nächsten zwei November-Wochenenden findet der Burgadvent noch statt. Zwei Stationen legt Jäger den Besucherinnen und Besuchern noch besonders ans Herz: den Schmied im Brunnenhof und das Alpakagehege – dort gibt's nämlich auch Nachwuchs zu sehen.

Burgadvent entstand aus dem damaligen Kunsthandwerksmarkt

Wie es überhaupt dazu kam, dass der Burgadvent schon Anfang November startet? „Das war ein Wunsch der Aussteller“, verrät Jäger. Bevor es den Burgadvent gab, wurde die Saison der Burgruine Aggstein traditionellerweise mit einem Kunsthandwerksmarkt beendet. „Viele hatten an ihren Ständen aber auch schon Weihnachtliches ausgestellt. Somit wurde aus dem Kunsthandwerksmarkt der Burgadvent“, berichtet Jäger. Das war vor über zehn Jahren.

Vorweihnachtlich ging es am vergangenen Wochenende auch in Leiben zu: Der Hobby-Kunst-Advent samt Krippenausstellung verwandelte das Schloss Leiben in eine stimmungsvolle Eventlocation. Der Kultur- und Denkmalschutzverein Leiben lädt auch an den nächsten zwei Wochenenden zum Hobby-Kunst-Advent. Geöffnet ist der Markt dort jeweils von 10.30 bis 17.30 Uhr. Auch die Kleinen kommen dabei nicht zu kurz: Die Kinderfreunde Leiben veranstalten jeweils am Samstag von 14 bis 17 Uhr ein „Weihnachtsbasteln“.

