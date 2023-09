Amtsgeheimnis im Bezirk Melk: Der Preis der Transparenz

Als vor zwei Wochen ein Entwurf des geplanten Informationsfreiheitsgesetzes publik wurde, erregte dies einiges mediales Interesse und führte zu politischen Diskussionen. Auch innerhalb der Bundesregierung herrschte Uneinigkeit über die Interpretation mancher Gesetzespassagen, vor allem darüber, inwieweit Gemeinden unter 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern von den neuen Regelungen ausgenommen sein sollen.

Eine angedachte Möglichkeit ist, dass Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnerinnen und Einwohnern nicht nur Anfragen beantworten müssten, sondern auch zu einer selbstständigen Veröffentlichung bestimmter Informationen verpflichtet wären.

Die Stadt Amstetten ist eine der 87 Gemeinden österreichweit, denen solch eine proaktive Veröffentlichungspflicht bevorstehen könnte. Für Stadtamtsdirektorin Beatrix Lehner ist eine Stellungnahme, solange der neue Gesetzestext nicht bekannt ist, unseriös. Gesagt werden könne aber: „Es sind bereits jetzt in einer Vielzahl von Materiengesetzen Auskunftsrechte und -pflichten geregelt, wie etwa dem NÖ Auskunftsgesetz, Umweltinformationsgesetz oder in Datenschutzregelungen. Wenn ein Gesetz geschaffen wird, das die Vielzahl an Einzelregelungen zusammenfasst und gut aufeinander abstimmt, ist es dann zu begrüßen, wenn dafür die einzelnen Regelungen aufgehoben werden. Denn die Zersplitterung von gesetzlichen Bestimmungen erschwert den Vollzug massiv.“

Amstettens grüner Vizebürgermeister Dominic Hörlezeder betont, dass sich seine Partei dafür einsetze, das Amtsgeheimnis für alle öffentlichen Stellen, also Gemeinden, Länder und den Bund abzuschaffen. „Stattdessen soll ein Grundrecht auf Information gelten. Das bedeutet, dass alle öffentlichen Stellen verpflichtet sind, bestimmte Informationen zu veröffentlichen, zum Beispiel Aufträge und Gutachten.“

Veröffentlichungspflicht auch für „Kleinere“

Diese Veröffentlichungspflicht solle, so Hörlezeder, auch für kleinere Gemeinden gelten. Auch dort müssten Bürgerinnen und Bürger Auskunft zu Projekten wie Umwidmungen oder Bauvorhaben erhalten können. „Der aktuelle Fall mit den Umwidmungen in Grafenwörth ist ein Beispiel dafür, wie wichtig Transparenz und Information sind. Österreich hinkt beim Thema Transparenz im internationalen Vergleich immer noch hinterher.“

SPÖ-Vizebürgermeister Gerhard Riegler ist „grundsätzlich ein Befürworter des Informationsfreiheitsgesetzes, allerdings darf es nicht zu einer Überforderung der Gemeindeverwaltungen kommen und der Datenschutz muss weiterhin beachtet werden.“ Für kleinere Gemeinden könnten ja die Dienstleistungsverbände Aufgaben übernehmen, regt der SPÖ-Politiker an.

Die zweite Gemeinde, die im Bezirk von der proaktiven Veröffentlichungspflicht betroffen wäre, ist die Statutarstadt Waidhofen an der Ybbs. Bürgermeister Werner Krammer (ÖVP) betont, dass ihm möglichst große Transparenz ein Anliegen sei, sieht aber noch Nachbesserungsbedarf bei dem kolportierten Gesetzesentwurf: „Ich bin gespalten. Einerseits verstehe ich, dass man – wie es so schön heißt – einen Paradigmenwechsel will. Bürgerinnen und Bürger sollen hinsichtlich Informationen, die mit öffentlichen Mitteln entstanden sind, keine Bittsteller sein, daher Informationsfreiheit. Andererseits verursacht das, was nun unter dem Titel Informationsfreiheitsgesetz bekannt geworden ist, einen enormen Kosten- und Verwaltungsaufwand und bringt jede Menge Rechtsunsicherheiten. Die geplanten Regelungen scheinen etwas übers Ziel geschossen. Ich hoffe noch auf Nachbesserungen.“

Bezirk Melk ist vorerst noch nicht betroffen

In einem Wegfall des Amtsgeheimnisses in seiner derzeitigen Form sieht Krammer sowohl Vor- als auch Nachteile. „Der Vorteil liegt darin, dass der Bürger oder die Bürgerin nicht mehr fragen muss, sondern über eine Datenbank suchen kann. Und die Gemeinden werden dazu animiert, Informationen zu veröffentlichen, an die man vielleicht zunächst gar nicht gedacht hat“, meint der Bürgermeister. „Den Nachteil sehe ich ganz klar in den bestehenden Rechtsunsicherheiten und dem Verwaltungs- und Kostenaufwand für die Gemeinden – aber auch für alle anderen von der Informationspflicht betroffenen Institutionen.“

Noch nicht angekommen ist das Thema in der Bezirkshauptstadt Melk. „Da das Thema nur Städte über 10.000 Einwohner betrifft, haben wir uns in der Stadtgemeinde noch nicht mit diesem Thema im Detail auseinandergesetzt“, sagt der Sprecher der Stadtgemeinde Melk.

Den Wunsch, dass allerdings auch Gemeinden unter 10.000 Einwohner die neue Regelung betrifft, äußert der Melker SPÖ-Stadtparteichef John Haas: „Auch Gemeinden unter 10.000 Einwohner sollten von dieser Reglung profitieren können, da die gesellschaftliche Abhängigkeiten größer sind und es erfahrungsgemäß für interessierte Personen schwieriger ist, gesicherte Auskünfte zu bekommen.“