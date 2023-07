Bezirk Melk: Events, die Sie im Sommer besuchen müssen

Mit dem Start des Sommers bietet die NÖN einen Überblick der Kulturevents im Bezirk Melk, die für einen optimalen Sommer einfach dazugehören.

Passionsspiele Dorfstetten: Der eigentliche Sechs-Jahres-Rhythmus wurde von der Corona-Pandemie unterbrochen. Erstmals seit 2014 gehen daher die seit 1990 stattfindenden Passionsspiele Dorfstetten wieder über die Bühne. Der Premiere am 9. Juli folgen laut Veranstalterangaben vom Dienstag zehn weitere Vorstellungen bis einschließlich 12. August. Die Passionsspiele halten in Dorfstetten traditionell über Wochen hinweg einen guten Teil des rund 650 Einwohner zählenden Ortes auf Trab. 250 Personen wirken mit, von ihnen dürfen sich etwa 120 als Darsteller bezeichnen. Jesus werden diesmal auf der Freibühne im Pfarrhof Gerhard Göbl sowie Josef Höbart alternierend verkörpern. Erklärtes Ziel der Veranstaltung: „Die Botschaft Christi in die Welt zu tragen.“ Infos unter: www.passion.dorfstetten.at.

Höfefest Melk: Die Höfe und Platzl in der Melker Innenstadt verwandeln sich am 21. und 22. Juli jeweils ab 18 Uhr zu einer großen, stimmungsvollen Eventlocation. An verschiedenen Locations erwartet die Besucherinnen und Besucher nicht nur kulinarische Highlights wie etwa das traditionelle Spanferkel beim Mader Café Restaurant, sondern auch Live-Auftritte und Livebands wie etwa „AkustixxX" und die „Pielachtaler Schoppenfetzer". Infos unter: www.stadt-melk.gv.at.

Das Melker Höfefest lockt jährlich Besucherinnen und Besucher aus der gesamten Region in die Bezirkshauptstadt. Foto: Gleiß, Franz Gleiß

Beserlpark-Festival: Die Holzbühne im Beserlpark ist mittlerweile weit über den Bezirk hinaus Kult. Das Beserlpark-Festival geht von 27. bis 29. Juli im Manker Kult(ur)park über die Bühne. Musikalische und künstlerische Grenzen gibt es wie jedes Jahr keine: von Rock und Pop über Funk und Rap bis hin zu Jazz und World-Music. Mit dabei in diesem Jahr: Oehl, Elektro Guzzi, Uche Yara und viele andere. Vorverkaufskarten gibt es via NTRY.at. Mehr Infos unter: www.beserlpark.at.

Sommerkonzerte im Stift Melk: Seit 26 Jahren bietet die Veranstaltungsreihe genussvolle Hörerlebnisse. In diesem Jahr findet die Veranstaltungsreihe von 30. Juli bis 27. August statt. Das Programm ist dabei abwechslungsreich, womit sich das Publikum auf eine Vielfalt an Musikstilen freuen darf – Klassik, Jazz, Barockes, Improvisationen, Film- und Orgelmusik sind zu hören. Junge Talente, die bereits international für Aufmerksamkeit sorgen, sowie arrivierte Künstlerinnen und Künstler stehen auf der Bühne. Gespielt werden abendliche Konzerte und Matineen im Kolomanisaal, im barocken Gartenpavillon und im Stiftspark. Die festliche, musikalische Gestaltung der heiligen Messen in der Stiftskirche ist der Intendantin Ines Schüttengruber ein besonderes Anliegen. Mehr Infos unter: www.stift-melk.at.

Die Sommerkonzerte im Stift Melk bieten einen breiten Bogen durch die Musikwelt. Foto: Gleiß, Franz Gleiß

Sommerkino: In Texing findet am 4. August ein Open-Air-Sommerkino der Pfarre Texing und der BiblioTexing am Kirchenplatz statt. Am 10. und 11. August findet auf der Ybbser Kirlwiese ebenso ein Sommerkino statt. Der Kirlteich bietet dabei eingemütliches Picknick-Flair. Bei der Filmauswahl haben die Veranstalter in diesem Jahr etwa „Latte Igel und der magische Wasserstein“ oder „Meine schrecklich verwöhnte Familie“ gezeigt. Mehr Infos unter: kultursommer-noe.at/kinosommer.

„Singen mit Aussicht“: Die Volkskultur Niederösterreich und der Singverein Krummnußbaum veranstalten am 11. August, 18.30 Uhr, im Donauhafen das traditionelle „Singen mit Aussucht“. Eingeladen sind Menschen aller Generationen, unabhängig von Gesangsniveau und -begabung, die ihre Leidenschaft fürs lustvolle und unbefangene Singen teilen: Mit einem Kanon von Volksliedern in einem ansprechenden Liederheft und in entspannter Atmosphäre unter der Leitung eines versierten Singleiters steht dem besonderen musikalischen Erlebnis nichts im Wege. Infos unter: www.krummnussbaum.at.

„Kind sein“: Mit der Ausstellung „Kind sein“ bietet die Schallaburg in diesem Jahr eine Ausstellung für die ganze Familie. Dabei entdecken die Besucherinnen und Besucher der Ausstellung die Welt mit Kinderaugen und erfahren dabei, was es bedeutet, ein Kind zu sein – heute und früher. Neben der Ausstellung selbst steht den ganzen Sommer eine Reihe von Familienangeboten, wie etwa ein Musikworkshop, am Programm. Mehr Infos unter: www.schallaburg.at.