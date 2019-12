Über 130 Aussteller aus ganz Österreich präsentieren in allen Räumlichkeiten und Höfen als auch im Schlossgarten der Schallaburg ihre Unikate aus reiner Handarbeit. Die Auswahl reicht von Schmuck und Keramik über Textiles und Accessoires, bis hin zu Holz- und Schmiedekunstarbeiten.

Im Schlossgarten öffnet wieder das romantische Adventdorf seine Pforten und bietet ein stimmungsvolles Rahmenprogramm. An allen drei Tagen begleitet das Bläserquartett der originalen Hoch- und Deutschmeister im Schlossareal.

★★★ PROGRAMM ★★★

Freitag, 13. Dezember 2019

14.00 Uhr Märchen an Fäden – Marionettentheater

15.00 Uhr Kilber Männer – Vokalensemble

16.00 Uhr „Rocking around the Xmastree“ – Musikschule Region Schallaburg

16.00 Uhr Die TROMMLER

17.00 Uhr HörMann&Frauen – Ensemble

17.00 Uhr Daidalos – Feuershow

Samstag, 14. Dezember 2019

13.00 Uhr Märchen an Fäden – Marionettentheater

14.00 Uhr MännerXang Loosdorf – Vokalensemble

15.00 Uhr HörMann&Frauen – Ensemble

16.00 Uhr LIGHTWORKER*T – Konzert

16.00 Uhr Die TROMMLER

17.00 Uhr Chameleons – Vokalensemble

17.00 Uhr Daidalos – Feuershow

Sonntag, 15. Dezember 2019

13.00 Uhr Märchen an Fäden – Marionettentheater

14.00 Uhr Retzer Land – Vokalensemble

15.00 Uhr Doris Schröder Gospel Chor – Vokalensemble

16.00 Uhr TrioSoNett – Vokalensemble

16.00 Uhr Die TROMMLER

17.00 Uhr Erika Foramitti Xmas Special – Konzert

17.00 Uhr Daidalos – Feuershow

Kekse backen, Kinderschminken oder Ponyreiten durch den Schlossgarten – auch auf die Kleinen wartet ein aufregendes Programm.