Auftakt der Ybbsiade: Oktoberfestlich in der Ybbser Stadthalle

Lederhos’n, Lebkuchenherz, lässige Stimmung: Die 34. Ybbsiade wurde am vergangenen Freitag bayrisch begangen. Organisatorin Eva Zemanek, SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner und SPÖ-Kulturstadtrat Peter Blessky – zwar nicht in Tracht, aber in „Oktoberfest-Stimmung“ ob der Feierlichkeit – war dabei die Freude anzusehen, nach der Pandemie endlich wieder eine „normale“ Ybbsiade abzuhalten. „Ich bin herzerfreut, euch, das treue Ybbsiade-Publikum, zu begrüßen“, eröffnete Schachner die diesjährige Ybbsiade und dankte dem Publikum für ihr „Herz für die Kultur“. Das Herz war generell das Motto des Premierenabends. In gebackener und zuckergussverzierter Form baumelte es etwa um die Hälse der weiblichen Gäste.

Es wurde in Ybbs aber nicht nur „geherzt“, für die beiden ÖVP-Politiker Silke Dammerer und Othmar Karas gab es, als sie auf die Bühne gebeten wurden, Buhrufe vom Ybbsiade-Publikum (mehr zu dieser Facette des Eröffnungsabends gibt's hier).

Warum das Kabarett- und Kleinkunstfestival jedenfalls in bayrischem „Blau-weiß“ eröffnet wurde, verrät ein Blick ins Programm: Neben dem Eröffnungsact, Gerhard Polt und den Well-Brüdern, treten mit Lizzy Aumeier und Harry G zwei weitere Kultur-Exporte aus Bayern in der Ybbser Stadthalle auf.

Standing Ovations für Polt und Well-Brüder

Bleiben wir aber noch bei Gerhard Polt und den Well-Brüdern: Dass die Vier gemeinsam seit über 40 Jahren auf der Bühne stehen, war ihnen anzumerken. Das Ybbsiade-Publikum dankte es dem bayrischen Quartett nach ihrer Vorstellung mit Standing Ovations. Ihr „bayrischer Abend“ in der Ybbser Stadthalle wurde auch live auf Ö1 übertragen, Doris Glaser moderierte die Ausgabe von „Kabarett direkt“ gebührend an.

Am Samstag nach der Eröffnung wartete der nächste Streich: Simone Kopmajer und Band stimmten mit Viktor Gernot „Jazz on a Summer‘s Day“ in der Stadthalle an.

Das Ybbsiade-Programm im Detail

Mittwoch, 29. März: Harry G – „Hoamboy“ in der Stadthalle

Donnerstag, 30. März: Kernölamazonen – „Sexbomb forever“ in der Stadthalle

Freitag, 31. März: Martin Böhm, Sheila Fernandez, Karl Handla & Band – „R.ock i.n P.eace in memoriam of the superstars“ in der Stadthalle

Donnerstag, 13. April: Thomas Stipsits – „Stinatzer Delikatessen“ in der Stadthalle

Freitag, 14. April: Alex Kristan – „50 Shades of Schmäh“ in der Stadthalle

Samstag, 15. April: Lizzy Aumeier – „Best of Lizzy“ in der Stadthalle

Sonntag, 16. April: Dirk Stermann – „Zusammenbraut“ in der Stadthalle

Donnerstag, 20. April: Malarina – „Serben sterben langsam“ in der Stadthalle

Freitag, 21. April: Erwin Steinhauer – „Alles Gute“ in der Stadthalle

Samstag, 22. April: Peter & Tekal – „WechselWirkung“ in der Stadthalle

Sonntag, 23. April: Hans-Peter Arzberger – „Der 8te Tag – eine „(Er)Schöpfungsgeschichte mit Ressourcen-Flohmarkt“ im Mitterbauer Busterminal

Mittwoch, 26. April: Lastkrafttheater – „Ein seltsames Paar“ von Neil Simon im Mitterbauer Busterminal

Donnerstag, 27. April: Quetschwork-Family – Kratz‘n wenn‘s juckt“ in der Stadthalle

Freitag, 28. April: Dr. Bohl – „Anabohlika“ in der Stadthalle

Samstag, 29. April: Gery Seidl – „Beziehungsweise“

Freitag, 29. Dezember: Winter-Edition mit Walter Kammerhofer – „Ybbsiade-Special zum Jahreswechsel“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.