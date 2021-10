Datenpanne nach Covid-Fall bei BH Scheibbs

Der Grund für seinen Ärger: Die Bezirkshauptmannschaft Scheibbs hat in ihrer Mailaussendungen an alle Betroffene sämtliche Mailadresse offen gelegt, womit der Datenschutz missachtet wurde. "In der Hektik ist hier leider ein Fehler passiert. Wir möchte uns dafür entschuldigen und kontaktieren gerade alle Betroffenen", gibt sich der Scheibbser Bezirkshauptmann Johann Seper reumütig.