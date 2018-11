Die Melker Innenstadt: Im Sommer eine Stauzone mit tausenden Touristen, im Winter herrscht vorwiegend tote Hose. Dass der Wirtschaftsverein Zunftzeichen sich dieses Jahr nicht beim Melker Advent beteiligt, sorgte für Diskussionsstoff in der Bezirkshauptstadt.

Ex-Grüner Peter Pruzina etwa steht auf der Seite der Kritiker. Auf Facebook machte er seinem Ärger Luft: „Es ist paradox. Es wird sehr oft von der Melker Wirtschaft kritisiert, dass die Stadt nichts für sie macht. Nun gibt es jedes Jahr den Melker Advent und das Zunftzeichen boykottiert diese Veranstaltung!“ Außerdem findet er den Namen des Vereins altbacken, „man solle das Zunftzeichen gleich auflösen und eine professionelle Wirtschaftsagentur für Melk gründen“.

Aussagen, mit denen Vereinsobfrau Ilse Kossarz naturgemäß keine Freude hat. Für sie ist die Nicht-Teilnahme am Melker Advent keinesfalls „absurd“. „Da es viel Engagement seitens mancher Zunftzeichen-Betriebe gibt, sah der Vorstand keine Notwendigkeit, den Adventmarkt noch zusätzlich zu sponsern“, führt sie die Beweggründe aus.

Diese Entscheidung kann Sascha Schroll, Betreiber des Fahrradgeschäftes „Raum&Rad“ in der Innenstadt und Zunftzeichen-Mitglied, nachvollziehen. „Der Adventmarkt hat der Wirtschaft vergangenes Jahr gar nicht gebracht“, hofft er, dass der Rathausplatz heuer besser miteingebunden wird.

Silvesterfeuerwerk zum Jahreswechsel

Weiters betont Kossarz, dass der Verein sehr wohl über das Jahr für die Stadt aktiv war. Bei diversen Festen im Frühling und Sommer wie dem Fasching, „Barock findet Stadt“ oder dem Höfefest war Zunftzeichen vertreten. Abgesehen davon führt die Obfrau auch ein Event im Winter an:

„Zum Jahreswechsel wird es das Silvesterfeuerwerk geben, das Markus Madar organisiert und allein von der Wirtschaft finanziert wird.“ Durch Feste allein bleibt die Altstadt aber nicht belebt – und so feilt Zunftzeichen an Konzepten für einzelne Stadtteile. „Es gibt eine Initiative mit Ideen für die Wiener Straße, andere Plätze und Straßenzüge sollen folgen“, verrät Kossarz in einem Schreiben an die NÖN noch eine Projektidee.