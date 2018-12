„Heimisches Holz kaufen schützt auch vor Schädlingen!“ Dieser Satz ist auf einem Transparent des FPÖ-Landtagsklubs in Großaigen zu lesen. Nicht erfreut zeigt sich darüber Manks Bürgermeister Martin Leonhardsberger (VP): „Das ist subtile Hetze und ganz bewusst so formuliert. Das können wir in unserer Gemeinde nicht brauchen.“ Heftige Kritik übt auch SP-Gemeinderat Anton Hikade: „Der FPÖ-Landtagsklub NÖ hat den Hausbesitzer aufzufordern, dieses hetzerische Transparent zu entfernen! Diese unterschwellige Geisteshaltung schadet dem Ansehen der Stadt Mank und unserer Region.“

Gegen diese Vorwürfe verwehrt man sich vonseiten der Freiheitlichen. „Es geht hier eindeutig um die Problematik des Borkenkäfers und sonst um nichts. Wir wollen dadurch aufzeigen, dass durch die hohen Schadholzimporte der österreichische Holzmarkt bewusst zerstört wird“, erklärt FP-Landeskammerrat Manfred Mitmasser und richtet einen Appell an den Ortschef: „Hier würde ich mir von Herrn Bürgermeister Leonhardsberger dringendst Unterstützung erwarten.“

„Es gilt als gesichert, dass die Ursache nicht importiertes Holz ist, sondern auf die Trockenheit zurückzuführen ist“Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner

FP-Klubobmann Martin Huber ergänzt in einer Aussendung: „Bürgermeister Leonhardsberger ist über das massive Borkenkäfer-Problem in unserem Land anscheinend nicht im Bilde.“ Die FP fordere seit geraumer Zeit, Holzimporte aus dem Osten stichprobenartig zu kontrollieren und sogenannte Schadholzimporte aus Tschechien zu stoppen. „Ein Szenario, wo ganze Landstriche durch Borkenkäfer entwaldet wurden, muss für Niederösterreich um jeden Preis verhindert werden“, sagt Huber. „Leider hat der NÖ Bauernbund die Gefahr für die heimische Forstwirtschaft noch immer nicht erkannt!“

Fraglich ist dabei allerdings, inwieweit Holzimporte tatsächlich mit der Borkenkäferproblematik in Zusammenhang stehen. „Es gilt als gesichert, dass die Ursache nicht importiertes Holz ist, sondern auf die Trockenheit zurückzuführen ist“, erläutert Bezirkshauptmann Norbert Haselsteiner.

In dieselbe Kerbe schlägt Gernot Hoch, Leiter des Instituts für Waldschutz des Bundesforschungszentrums für Wald: „Entstanden ist die derzeitige Borkenkäfer-Kalamität (großflächige Ausfälle; Anm.) durch die extreme Trockenheit seit 2015. Wenn die Fichte unter Wasserstress steht, kann sie sich nur mehr schlecht verteidigen.“

„Das Problem ist bei uns entstanden“

Freilich gebe es Schädlinge, die beispielsweise durch Holzverpackungen von anderen Kontinenten nach Europa eingeschleppt würden, wie etwa den Asiatischen Laubholzbockkäfer. Was die Borkenkäferproblematik betrifft, seien Importe aber nicht dafür verantwortlich. Hoch: „Das Problem ist bei uns entstanden.“