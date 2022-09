Mank: Dollfuß bleibt Ehrenbürger

Die Aktion von Ex-Stadtrat Anton Hikade, der vor nunmehr zwei Wochen die Straßenbezeichnungsschilder am Dollfuß-Platz abmontierte und an das Haus der Geschichte in Wien und St. Pölten schickte, sorgte österreichweit für Schlagzeilen.

Seither kocht die Debatte darüber auf, warum sich die Stadtgemeinde Mank und ÖVP-Stadtchef Martin Leonhardsberger weiterhin weigert, als letzte Gemeinde in Österreich den Platz umzubenennen. Hikades Ziel, ein Zeichen zu setzen und eine abermalige Debatte loszutreten, funktionierte also. So kamen im Zuge der Debatte auch die weiterhin bestehenden Ehrenbürgerschaften der Stadt Mank für Dollfuß, aber auch für Kurt Schuschnigg sowie Ernst Rüdiger von Starhemberg auf.

„Für einen Kandidaten des NÖ Landtages muss es ein Gebot der Stunde sein, sich sofort davon zu trennen“, mahnt Hikade. Sauer stieß NÖN-Lesern auch auf, dass für den Zeitraum von 1925 bis 1950 auf der Homepage der Stadtgemeinde kein einziger geschichtlicher Vermerk hinzugefügt wurde.

Mit den Vorwürfen konfrontiert betont Bürgermeister Leonhardsberger, dass man sich in der Gemeinde „immer wieder mit der Thematik auseinandergesetzt hat“. Sowohl die Umbenennung als auch die Ehrenbürgerschaften sollen laut ihm beim nächsten Termin der Historikerkommission in der zweiten Oktoberhälfte behandelt werden.

Leonhardsberger erklärt nochmals, dass die Benennung des Dollfuß-Platzes erst nach einem Gemeinderatsbeschluss im Jahr 1965 erfolgt sei, damals wurde auch die Dr.- Dollfuß-Straße in Alleestraße umbenannt. „Es wurde also schon eine ehemalige Dollfuß-Straße in Mank umbenannt“, sagt Leonhardsberger.

Angesprochen auf die fehlenden Hinweise auf der Homepage verweist der Stadtchef auf die umfangreiche Stadtkunde, in der auch die Aufarbeitung des Kapitels Dollfuß geplant ist. Diese sei bis dato aber noch nicht fertig: „In den vergangenen Jahren haben wir den Beitrag zur Stadtgeschichte ‚Mank unterm Hakenkreuz‘ herausgebracht und die Errichtung des Mahnmals in Dorna aktiv unterstützt.“

Und wie geht es mit den entwendeten Straßenbezeichnungstafeln weiter? „Wir haben die beiden Museen über die illegale Entfernung und die Rückgabe der Tafeln gebeten“, informiert Leonhardsberger.

Unwürdige Debatte

Mank Ex-Politiker entfernt Straßenschilder: Diebstahl oder Protestaktion?

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.