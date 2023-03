Nach ORF-„Bürgeranwalt“: Stadt Melk präsentiert neues PV-Projekt

Das ging jetzt schnell: Nach der NÖN-Berichterstattung, einem Beitrag beim ORF-„Bürgeranwalt“ und weiterem Medienrummel schüttelte die Stadt Melk rund um ÖVP-Bürgermeister Patrick Strobl vergangenen Freitag ein neues PV-Projekt aus dem Ärmel, das die verzwickte Causa klären soll. Vorweg: Eine Lösung für den Fall rund um die Melker Pizzeria „Pasta e Pizza“ sei das laut Chefin Katja Rezac nicht. Aber der Reihe nach.

Der Melker Gemeinderat hat Ende September 2021 neue Bebauungsvorschriften beschlossen, darunter finden sich auch Regelungen für den „Schutzzonenbereich“. Diese schränken die Liegenschaftsbesitzer in etwaigen Änderungen der Gebäude zugunsten des „historischen Ortsbildes“ ein, so auch bei der Installierung von PV-Anlagen. Im Falle der Pizzeria müsse etwa gemäß Verordnung die Ostseite „paneelfrei“ bleiben, denn PV-Anlagen dürfen in der Schutzzone nicht an „von öffentlichen Orten aus einsehbaren Flächen errichtet“ werden. Dagegen kämpft die Pizzeria-Chefin, da sie für eine bestmögliche Nutzung der Solarkraft die Ostseite benötigt (die NÖN berichtete).

PV-Projekt bei P&D-Anlage sowie Schuberth-Stadion

Nun zum Lösungsansatz der Stadt: Jenen Liegenschaftsbesitzern, denen es nicht oder eben eingeschränkt erlaubt wird, Solarpaneele auf ihren eigenen Dächern zu installieren, wird das Angebot gemacht, Teil einer neuen Energiegenossenschaft zu werden. Die Betroffenen können dabei eigene Paneele kaufen, die auf dem Dach des Schuberth-Stadions sowie auf einem Teil des Parkplatzes der Park&Drive-Anlage installiert werden. Dort ensteht eine PV-Anlage in der Größe von 350 kWp, der Startschuss dafür fiel in einer Aufsichtsratssitzung der Melker Grundstücks GmbH sowie in einer Stadtratssitzung. Die Paneele werden in die Genossenschaft eingebracht, so soll zuerst der Eigenbedarf abgedeckt und der Überschuss weitergegeben werden.

„Derzeit liegt eine Kostenschätzung vor, wo man von rund 1.700 Euro/kWp spricht. Vergleicht man dies mit aktuellen Angeboten als Privatperson mit einer PV am eigenen Dach, sind wir hier deckungsgleich“, heißt es auf NÖN-Anfrage aus dem Melker Rathaus. In dieser Kostenschätzung sei zudem die gesamte Anlage samt Unterbau eingerechnet, sprich: rund 600.000 Euro. Kritik, dass dies ein Projekt „auf Kosten der Steuerzahler“ sei, weist Strobl entschieden zurück: Auch die Errichtungskosten sind im jeweiligen Preis für die teilnehmenden Personen inbegriffen. „Diese Kostenschätzung stammt aus dem Melker Planungsbüro Elcons, auch Vergleichsprojekte wurden dafür herangezogen“, erklärt der Bürgermeister. Unterstützt werde das Projekt von der Energie- und Umweltagentur des Landes NÖ. Melk solle „soweit wie möglich energieunabhängig werden“, sagt Bürgermeister Strobl: „Wir wollen jenen Melkerinnen und Melkern, Unternehmerinnen und Unternehmern im Altstadtbereich, welche nicht oder eingeschränkt die Möglichkeit haben, eine eigene PV-Anlage zu installieren, die Möglichkeit bieten, ihren Haushalt mit umweltfreundlicher Energie zu versorgen.“

„Wir brauchen so viel Strom wie zwölf Haushalte“

Katja Rezac sieht in den Plänen der Stadt indes keine Lösung für ihre Pizzeria. „Das ist vielleicht für Privatnutzer attraktiv, aber das ist einfach nicht für Gewerbe ausgelegt. Wir brauchen immerhin so viel Strom wie zwölf Haushalte“, gibt sie zu bedenken. Die Gastronomin beharrt weiterhin auf eine Sondergenehmigung: „Wenn kein Einlenken kommt, geh‘ ich alle drei Instanzen.“ Aufgrund des Medienrummels erhielt Rezac zig Anrufe und Mails, sie habe viel Unterstützung erhalten. „Es sind auch ganz clevere Sachen an mich herangetragen worden“, erzählt sie von einem Unternehmen aus Kärnten, das speziell für geschützte Häuser PV-Paneele einfärbt. „Das wäre meiner Meinung nach doch ein schöner Kompromiss“, sagt sie.

Seitens der Stadt Melk werde jetzt jedenfalls eine Arbeitsgruppe einberufen, die mit der Umsetzung des Projektes betraut wird. Neben der Verwaltung und Politik werden dabei auch Vertreter der Innenstadt dabei sein.

Katja Rezac, Chefin der "Pasta e Pizza". Foto: privat, privat

