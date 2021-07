Tabea Kriechbaum veröffentlichte Anfang Juni unter dem Pseudonym Lorie Mavie ihren Debütroman „Und plötzlich warst du nah“. Mit der NÖN sprach sie über ihr Erstlingswerk.

NÖN: Was war die Idee für den Roman?

Tabea Kriechbaum: Die Idee, ein Buch zu schreiben, war irgendwie immer schon in mir. Das Schreiben ist meine Auszeit vom Alltag, mein Wegträumen und Abheben. Ich denke, es war einfach die richtige Zeit, meinen Traum Realität werden zu lassen.

Warum sind Sie ausgerechnet jetzt unter die Autoren gegangen?

Kriechbaum: Es hat keinen besonderen Anlass gegeben. Jeder der mich kennt weiß, dass mir von einem auf den anderen Tag solche Schnapsideen einfallen. Ich hab das nicht geplant oder vorbereitet. Ich hatte die Idee und tippte dann und wann ein paar Zeilen. Als ich mich voll und ganz auf den Prozess eingelassen habe, waren wir gerade im ersten Lockdown und alles stand still. Die Stimmung war damals mystisch.

Wovon handelt das Buch?

Kriechbaum: Wenn man es von außen betrachtet, natürlich von der Liebe. Eine junge, verträumte Frau macht sich auf die Suche nach dem roten Faden der Liebe. Aber wenn man ein bisschen tiefer blickt, geht es um viel mehr. Es geht um viel Emotion, aber ebenso viel Unterhaltung, und darum, nicht immer alles mit dem Kopf verstehen zu wollen, sondern sich einfach fallen zu lassen.

Wie lange hat der kreative Prozess des Schreibens gedauert?

Kriechbaum: Lang. Ich habe ja etwas völlig anderes studiert und bin Autodidakt auf diesem Gebiet. Alles in allem habe ich zwei Jahre benötigt. Ich hatte keinen Verlag, der das Buch lektoriert hat. Diese Verlagssuche ist mühsam und frustrierend. Mit tredition habe ich meinen perfekten Kompromiss gefunden – die Freiheit des Selfpublishing, kombiniert mit der Sicherheit einer Qualitätskontrolle und der ständigen Unterstützung von Experten.

Wo haben Sie die Ideen fürs Buch hergenommen?

Kriechbaum: Das war das eine Mal die Stimmung aus einem Song, ein anderes Mal ein Geruch. Wieder ein anderes Mal die Erinnerung an ein Gefühl, oder eine Situation, die mich zum Lachen gebracht hat. Vieles hat sich aber auch direkt im Schreiben ergeben. Ich schreibe gerade an meinem zweiten Roman und auch hier ist es so, dass ich nicht weiß, was die Geschichte erzählen wird. Sie ergibt sich einfach und ich lass mich von meiner Fantasie und Inspiration tragen.

Gibt es im Buch einen Bezug zur Wirklichkeit?

Kriechbaum: Ich denke, jeder kreative Prozess bedingt auf irgendeine Art einen Bezug zu der Realität, wie sie erlebt wird. Das sind Kleinigkeiten, die man wahrnimmt und die einen inspirieren. Gefühle, die hängenbleiben. Ein warmer Sommerregen auf der Haut. Der Geruch von Kaffee. Ein verkaterter Morgen. Und dann gibt es die Fantasie und Träume. Ideen und Gedankenspielereien. Und alles zusammen ergibt dann eine Geschichte – so ist das zumindest bei mir.