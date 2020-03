Als Christoph Mittermayr an seinem 30. Geburtstag vor sein Haus in Plankenstein ging, erwartete ihn ein spezieller Anblick: In der Nacht zuvor hatten Freunde zehn Sauschädel auf Pflöcken aufgestellt – eine Tradition, ist man an seinem 30. Geburtstag noch nicht verheiratet. „Üblich sind ein oder zwei. Dass es dann so viele waren, hat mich doch überrascht. Aber ich habe eben einen sehr großen Freundeskreis“, erklärt sich Mittermayr die denkwürdige Aktion.

In einem der NÖN vorliegenden Schreiben wurde Kritik geäußert, dass dies nicht mehr zeitgemäß sei und in Hinblick auf den Umgang mit Tieren hinterfragt werden müsse, ob diese Tradition 2020 noch Platz habe. Texingtals VP-Bürgermeister Gerhard Karner sieht keine große Problematik: „Es ist eine alte Tradition und Geschmäcker sind verschieden.“

„Die Schweine wurden ja nicht extra wegen mir abgestochen. Das waren Schlachtabfälle. Ich sehe das nicht so eng.“ Christoph Mittermayr

Auch Mittermayr, der selbst bereits Sauschädel für ledige Freunde aufgestellt hat, steht der Aktion gelassen gegenüber. „Es ist einfach ein Brauchtum. Und die Schweine wurden ja nicht extra wegen mir abgestochen. Das waren Schlachtabfälle. Ich sehe das nicht so eng.“

Bouda Christoph Mittermayr: „Es ist einfach ein Brauchtum.“

Drei Tage später nahm Mittermayr die Geburtstagsgrüße ab und ließ sie von der Tierkörperverwertung abholen. „Ich habe sie ganz sachgerecht entsorgt“, erzählt der 30-jährige Silomeister im St. Leonharder Lagerhaus. Dort fand übrigens auch die große Feier zu seinem runden Geburtstag statt. Unter den 140 Gästen: natürlich auch jene Freunde, die zwei Tage zuvor die Sauschädel aufgestellt hatten.