5.000 Einträge in der Manker Topothek

Der Online-Archiv der Stadtgemeinde Mank ist seit sieben Jahren in Betrieb und zählt mittlerweile über 5.000 Einträge. Beim Start der Topothek im September 2016 zählte das Online-Archiv 1.000 Einträge. Gerhard Floßmann, der die Topotheken in der Region Melk betreut, findet weniger die große Zahl an Bildern, sondern vor allem deren inhaltliche Mischung besonders erwähnenswert: „Die Topothek wird dadurch zu einer besonderen Quelle zur Zeitgeschichte von Mank.“

Fünf ehrenamtliche Topothekare sorgen in Mank für eine fachgerechte Eintragung der Bilder, Dokumente und Videos aus der Manker Geschichte. Unter mank.topothek.at kann man in der Historie der Stadt mit vielen Gesichtern schmökern.