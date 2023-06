„Car-Wash-Day“ für die Kinderhilfe

Beim mittlerweile traditionellen Car Wash Day, der vor Kurzem stattfand, sorgte das Team von Franchisenehmer Wolfgang Heindl wieder für klare Sicht bei den McDrive-Gästen - und das für den guten Zweck. So konnte man an diesem Tag beim McDonalds in Loosdorf nicht nur (wie sonst ) Essen und Getränke bestellen, sondern auch sein Auto putzen lassen. Unter dem Motto: „Saubere Sache: Gutes tun“ konnten insgesamt 1.410,50 Euro für die Ronald McDonald Kinderhilfe gesammelt werden.

„Ein großes Dankeschön gilt den Gästen, Mitarbeitern und Freunden“, strahlte Franchisenehmer Wolfgang Heindl nach der erfolgreichen Aktion. Seit 1987 setzt sich die Ronald McDonald Kinderhilfe für das Wohlbefinden von schwerkranken Kindern und ihren Familien ein. Als eigenständiger, gemeinnütziger Verein baut und betreibt die Kinderhilfe Ronald McDonald Häuser in ganz Österreich, in denen Eltern und Geschwister in der Nähe bleiben können, wenn ein Kind schwer erkrankt und in einer Spezialklinik behandelt werden muss. Denn Nähe hilft.