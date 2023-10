Charity-Kabarett füllte Stadthalle Ybbs

Im „Jubiläumsjahr“ des Lions-Clubs Pöchlarn-Melk (feiert in diesem Jahr seinen „50er“) gab es zwei besondere Events. Im Juni fand im Stadtpark in Pöchlarn ein Jubiläumskonzert mit der Polizeimusik NÖ und dem Männerchor „Herrn Hörn“ statt. Am vergangenen Wochenende rundete dann der Charity-Kabarettabend von Walter Kammerhofer in der Stadthalle Ybbs das Jahr „eventtechnisch“ ab.

Große Freude herrschte bei den Mitgliedern des Lions-Clubs Pöchlarn-Melk über den positiven Zuspruch zum Charityabend in der Stadthalle. Die Lions bedanken sich bei den vielen Besuchern (700 waren gekommen), dem unterstützenden Team der Stadt sowie der Stadthalle Ybbs und vor allem bei Hannah Neunteufel und ihrem Team vom Guten Fang für deren Engagement, das zum Gelingen dieser Veranstaltung beitrug.

Dank des akzeptierten „Charityaufschlags“ beim Kartenpreis und dem regen Buchen der Tische für Freunde, Kunden und Mitarbeiter seitens der Lions-Mitglieder können die Lions nun einen Reinerlös von rund 10.000 Euro verbuchen. Der Reinerlös hilft dem Serviceclub natürlich enorm, um wieder Bedürftigen aus der unmittelbaren Region helfend unter die Arme zu greifen.