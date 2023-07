Feiern - und dabei Laura helfen

Die komplette Verpflegung ist beim Event am Samstag, 22. Juli den gesamten Tag kostenlos. Angefangen vom Frühstücksbuffet im Gasthaus Wimmer direkt in St. Oswald bis hin zu Mehlspeise, Kaffee und Grillen sowie alle Getränke am Nachmittag und Abend bei Laura in Losenegg 18 (St. Oswald). Den ganzen Tag über gibt es ein tolles Programm. Um zehn Uhr ist der Treffpunkt aller Beteiligten beim Gasthaus Wimmer in St. Oswald. Circa um elf Uhr wird Laura empfangen und anschließend gibt es eine Ausfahrt mit Laura nach Maria Taferl.

Ab 14 Uhr beginnt schon das Fest am Hof in Losenegg 18. Dort gibt es ein vielfältiges Programm: Grillen, Mehlspeisen, Getränke, Fesselballon-Fahrt, Kinderschminken und vieles mehr. Um circa 16.30 Uhr kommt Laura von der Ausfahrt mit den Bikern zurück. Ab 17 Uhr gibt es dann sogar ein musikalisches Live-Event mit „Sandra on Tour“. Insgesamt gibt es damit tolle Musik, gute Laune, viel Spaß und gutes Essen und Trinken – und das Beste dabei: alles auf „freiwilliger Basis“ mit freiwilligen Spenden.