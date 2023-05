GEOnomic Award geht nach Melk

Der beste junge Geographie- und Wirtschaftskunde-Experte des Jahres ist Marwin Schober vom Stiftsgymnasium Melk. Die Konkurrenz war so groß wie nie zuvor: Die Rekordzahl von 1.486 Schülern der elften Schulstufe aus 53 Schulen und allen neun Bundesländern hatte am Vorbewerb zur Kür der Geographie- und Wirtschaftskunde-Champions Österreichs teilgenommen.

Die neun besten Schüler traten schließlich beim großen Bundesfinale des GEOnomic Award 2023 in der Wirtschaftskammer Österreich an und stellten ihr Wissen in 15-minütigen Gesprächen vor einer Fachjury unter Beweis. Und der Sieger des GEOnomic Award war dann Marwin Schober vom Stiftsgymnasium Melk.Schwere Aufgaben aus den verschiedensten Bereichen Die anspruchsvollen Aufgaben für das Finale kamen aus den Themenbereichen Wirtschaftsstandort Österreich, außenwirtschaftliche Verknüpfungen, Demographie sowie Wirtschafts- und Sozialpolitik.

„Schule soll jungen Menschen den Raum bieten, sich mit wirtschaftlichen Prozessen auseinanderzusetzen“, betonte Bildungsminister Martin Polaschek: „Daher ist für uns auch die intensive Verankerung der wirtschaftlichen Themenfelder in den neuen Lehrplänen von großer Bedeutung.“

Auf die Sieger des GEOnomic Award warten eine Städtereise sowie attraktive Geld- und Sachpreise. Der Wettbewerb findet seit 16 Jahren statt und wird vom Verein „GWK-Lehrer/innen Österreichs“ und der Bundesarbeitsgemeinschaft GWK an den AHS veranstaltet. Er steht unter der Schirmherrschaft der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) in Partnerschaft mit dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und dem Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft im Rahmen der Internationalisierungsoffensive go-international.

