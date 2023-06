Die gute Nachricht Raxendorfer spendete 150 Liter Blut

Blutspenderehrung in Raxendorf: Günter Schneider, Benedikt Juster, Gottfried Pachschwöll und Johannes Höfinger (v. l.). Foto: Friedrich Reiner

V or den Vorhang gebeten wurde kürzlich der Raxendorfer Gottfried Pachschwöll von der Blutspendezentrale des Roten Kreuzes. Er spendete in vielen Jahren 150mal freiwillig Blut. Das entspricht in etwa 50 Liter Blut, sprich mehr als die zehnfache Menge seines im Körper befindlichen Blutes, das er der Allgemeinheit zur Verfügung stellte.

Nunmehr wurde der fleißige Blutspender mit der ,,Goldenen Verdienstmedaille mit goldenem Lorbeerkranz“ vom Österreichischen Roten Kreuz geehrt. ,,Blutspenden retten Leben!“ Über die lebensnotwendige Spende ist sich auch der Raxendorfer Gottfried Pachschwöll bewusst und geht seit vielen Jahren regelmäßig zur Blutspende. Zu den ersten Gratulanten zählten unter anderem auch Raxendorfs ÖVP-Bürgermeister Johannes Höfinger und Vizebürgermeister Günter Schneider sowie der Geschäftsführer der RK-Bezirksstelle Pöggstall, Benedikt Juster, der die Auszeichnung überreichte: ,,Menschen, die so oft zur Blutspende gehen, leisten einen enormen Beitrag und werden durch ihre Blutspende zu wahren Lebensrettern.“