Ruprechtshofnerin freut sich über Hauptgewinn auf zwei Rädern

Die Mostviertlerin nahm am „Anradeln“ der Aktion „Niederösterreich radelt“ im Frühjahr teil. Bei dieser Aktion handelt es sich um einen Wettbewerb für alle, die das Fahrrad im Alltag oder auch in der Freizeit nutzen – jede Fahrt mit dem Rad und jeder Kilometer zählt. Im Aktionszeitraum von 20. März bis 30. April war sie viele Kilometer mit dem Rad unterwegs, diese wurden im Rahmen der Aktion gesammelt. Und dann kam das Quäntchen Glück dazu: Die Ruprechtshofnerin wurde als Gewinnerin gezogen und freut sich nun über ein neues City-E-Bike. An der Aktion „Niederösterreich radelt“ können übrigens auch alle Gemeinden, Regionen, Arbeitgeber oder Vereine teilnehmen. Die Besten werden am Ende der Aktion ausgezeichnet. Mehr Infos finden interessierte Radlerinnen und Radler unter: niederoesterreich.radelt.at.