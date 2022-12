Ybbser Haus strahlt im Advent

Werbung

Der Ybbser Hannes Buschenreithner beantwortete sie, ohne zu zögern, mit einem „Ja“. Jede Adventzeit ist sein Haus üppig dekoriert und leuchtet schon von Weitem, das macht es auch in diesem Jahr: „Ich habe wieder ähnlich viele Beleuchtungen wie in den Vorjahren angebracht, die leuchtenden Kinderaugen sind mir das wert“, erklärt er. Für ihn sei dies Tradition, obwohl er 2022 dennoch die Beleuchtungen etwas reduziert habe. Dabei ging es ihm aber nicht um das Sparen aufgrund der Stromkosten, sondern vielmehr darum, ein Zeichen des Energiesparens zu setzen.

Auch bei StoraEnso ist er für die Beleuchtung des Christbaums zuständig. Auf dem nur halb so großen Baum wie 2021 hat man etwa nur die Hälfte der Lichter angebracht. Dies sei aber eine bewusste Entscheidung gewesen, um mit positivem Beispiel voranzugehen. „Wir wollen nicht darauf verzichten, aber ein Zeichen setzen, dass viele das Geld nicht einfach so rausschmeißen können“, erklärt Buschenreithner. Ein bisschen Stromsparen sei per se aber auch nicht schlecht. In der Nachbarschaft und der gesamten Stadt merke er schon, dass man an Weihnachtsbeleuchtungen dieser Tage spart. StoraEnso und Buschenreithner wollen den Brauch aber auch in schwierigen Zeiten nicht missen.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.