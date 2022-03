Golling: Kinderbuch wird ins Ukrainische und Russische übersetzt

Werbung

Betroffen von der ukrainischen Flüchtlingswelle der vergangenen zwei Wochen überlegte Bettina Planyavsky, wie sie den Menschen helfen könnte. Vor allem den Kindern, wie sie berichtet: „Ich habe mich in den Auffangzentren informiert und mir wurde gesagt, dass die Kinder so traumatisiert ankommen und sehr viel Ablenkung brauchen.“ Ablenken soll sie bald die „Honigpunktmaus“: Vor zwei Jahren schrieb und gestaltete die Designerin und Illustratorin aus Golling ein Kinderbuch rund um die „Honigpunktmaus“, die auf der Suche nach anderen Honigpunktmäusen auf eine hoffnungsvolle Reise ins Ungewisse aufbricht. „Das Buch ist ein Herzensprojekt, das nur auf einen Moment gewartet hat, um seine Bestimmung zu finden. Ich will es den ukrainischen Kindern schenken.“

Kinderbuch wird auch ins Kriegsgebiet geliefert

Theodora Höger und Kateryna Yusif zeichnen sich für die Übersetzung verantwortlich. Sobald die Texte vom Englischen ins Ukrainische und Russische übersetzt sind, gehen die Kinderbücher in Druck. Damit die Kinder „Die Honigpunktmaus“ bald in den Händen halten können, hat Planyavsky ein Spendenkonto für die Druckkosten eingerichtet. „Damit wir so schnell wie möglich und so viele Exemplare wie möglich produzieren können“, betont die Gollingerin. Wenn die Bücher gedruckt sind, kümmere sich Stefan Kreuzer vom NÖ Zivilschutzverband um die gesamte Koordination in den betroffenen Gebieten – sowohl im Kriegsgebiet als auch in Österreich. „Stefan sagte zuletzt, dass die Kinder in den Auffangstellen so gut wie möglich versorgt werden, aber sie brauchen auch etwas für die Seele. Wir hoffen auf Unterstützung!“

