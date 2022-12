Die zehn prägendsten Ereignisse des Jahres im Bezirk Melk

Zwölf Millionen Euro für Verbund-Lehrlingsheim

Grünes Licht für ein Projekt der Superlative in Ybbs: Um zwölf Millionen Euro will der Verbund bis zum November 2023 ein neues Lehrlingsheim beim Donaukraftwerk Ybbs-Persenbeug errichten. Neben einem direkten Donaublick bietet das neue Wohnheim auch Fitnessstudio und Freizeitraum sowie 42 Einzelzimmer samt Seminarräumlichkeiten und Rückzugszonen. Den Zuschlag für das Projekt erhielt die Ybbser Baufirma Pöchhacker. Zwischen dem neuen Quartier und der bestehenden Lehrwerkstätte wird eine parkähnliche Anlage errichtet, wodurch ein Campuscharakter entsteht.

So soll das neue Lehrlingsheim in Ybbs aussehen. Foto: Verbund

Startschuss für Sanierung der Stiftsbibliothek

Im April gibt Abt Georg Wilfinger den Startschuss für eine umfangreiche Sanierung der Stiftsbibliothek. Das Mammutprojekt soll bis zum Jahr 2032 abgeschlossen sein, die Kosten werden auf zumindest zwölf Millionen Euro beziffert. 47 Prozent davon bringt das Stift selbst auf. Unter der Leitung einer Papierrestauratorin sollen jährlich rund 10.000 Bücher gesichtet, gereinigt und schadenskartiert werden. Auch die geschwungene Wendeltreppe wird eingehaust, eine neue Handschriftenkammer errichtet. Zur Projektbegleitung wird ein Kuratorium eingerichtet. Der Förderverein „Ex litteris immortalitas“ unter dem Vorsitz von Erwin Hameseder will pro Jahr 100.000 Euro beitragen.

„Durch Bücher unsterblich“ soll die Melker Stiftsbibliothek nach ihrem Restaurierungsprojekt bis 2032 werden. Foto: Schweiger

Vier neue Gesichter im Bürgermeisteramt

Gleich vier Bürgermeistersessel wechseln im Jahr 2022 ihren Besitzer. Den Anfang macht im April der Weitener Bürgermeister Johannes Höfinger. Zuvor sorgte der Weitener mit kritischen Aussagen gegenüber der aktuellen Corona-Politik und der Impfdebatte für Diskussionen. Nachfolgerin von Höfinger ist Romana Fletzberger. Nach 30 Jahren im Amt zieht sich im Frühjahr Josef Riegler als Bürgermeister von Münichreith-Laimbach zurück, Jürgen Fellnhofer folgt ihm.

Vier Bürgermeister-Rücktritte: Johannes Höfinger (Weiten, links oben), Franz Heisler (Pöchlarn, rechts oben), Josef Riegler (Münichreith-Laimbach, links unten), Margit Straßhofer (Pöggstall, rechts unten) Foto: Archiv

Den Rücktritt verkündet er an seinem 70. Geburtstag. Im Oktober verkündet der Pöchlarner Stadtchef Franz Heisler seinen Rückzug als Bürgermeister. Der 65-Jährige war seit 2014 Oberhaupt der Stadtgemeinde. Mit Barbara Kainz als Nachfolgerin übernimmt erstmals eine Frau in der Nibelungenstadt das Amt der Bürgermeisterin. Überraschender als der Rücktritt von Heisler ist die Amtsniederlegung von Margit Straßhofer Mitte November. Die Pöggstallerin weiht vor ihrem Rücktritt nur wenige Vertraute in ihr Vorhaben ein. Straßhofer tritt aus beruflichen Gründen und parteiinternen Querelen zurück. Ihr größter Erfolg ist die Abhaltung der Landesausstellung 2017. Nach langer Nachdenkpause folgt Straßhofer Anfang Dezember Helmut Hahn ins Bürgermeisteramt.

Der Dollfuß-Platz in Mank spaltet die Gemüter

Mitte September sorgt der Manker SPÖ-Stadtrat Anton Hikade für Schlagzeilen. In einer „politischen Protestaktion“ schraubt er die Straßenbezeichnungstafeln für den Dollfuß-Platz in Mank ab und schickt diese an das Haus der Geschichte in St. Pölten und Wien. Mit der Aktion bringt Hikade die jahrelange Debatte um die Umbenennung des Dollfuß-Platzes wieder in Gang. Als sich knapp zwei Wochen später auch die Museensveranwortlichen für eine Umbenennung einsetzen, kündigt Manks Stadtchef Martin Leonhardsberger einen Antrag zur Umbenennung des Platzes in der November-Gemeinderatssitzung an.

Der Dollfuß-Platz in Mank sorgt österreichweit für Schlagzeilen. Foto: Fohringer

Bis dahin können Bürger Ideen für den neuen Namen einbringen. Nach massiven innerparteilichen Widerständen im Vorfeld der Gemeinderatssitzung muss Leonhardsberger sein Vorhaben aber abblasen. Auch die Bürgerbefragung machte den Stadtchef einen Strich durch die Rechnung: Von 138 Rückmeldungen votierten 35 Personen für den Dollfuß-Platz, der damit klare Nummer Eins war. Da die Umbenennung scheitert, soll binnen eines Jahres ein zeitgeschichtlicher Aufarbeitungsprozess - im Zusammenhang mit der Aufarbeitun im Texingtaler Dollfuß-Museum - stattfinden. Die Straßenschilder werden Anfang Dezember wieder montiert - allerdings mit einer Zusatztafel samt QR-Code zum aktuell stattfindenden Aufarbeitungsprozess in der Region.

Schluss mit der Party-Durststrecke

Ende 2021 die Hiobsbotschaft: Das „Roadhouse“ und die beiden Selbstbedienungsrestaurants B25 in Purgstall und Ybbs-Kemmelbach stehen zum Verkauf. Als Grund gibt Inhaber Josef Steiner einen fehlenden Nachfolger aus der Familie an. Im März übernehmen Bowlingcenter-Betreiber Gerhard Buchinger und Gerhard Aigner das „Road“, am ersten April steigt – mit den neuen Pächtern Doris und Martin Hinterleitner von der Manker Event-Agentur „mado“ – die Wiedereröffnungsparty. Nach einer verlängerten „Sommerpause“ wird nun im „Road“ seit Dezember wieder gefeiert.

Das Roadhouse feierte im Dezember sein Comeback – Besitzer Gerhard Buchinger (rechts) hat sich entschlossen, das Kult-Lokal nun selbst zu betreiben. „Im Leading-Team haben wir alte und neue Roadianer vereint“, freut sich Buchinger, von links: Marlene Berger, Martin Hochebner, Erich Steinauer, Eva Renner, Matthias, Claudia und Gerhard Buchinger Foto: Eplinger

Die Agentur „mado“ ist allerdings nicht mehr mit an Bord, Eigentümer Buchinger führt das Lokal selbst. Gute Nachrichten für Nachwärmerinnen und Nachtschwärmer gibt es indes auch im September: Die Disco Excalibur startet nach längerer Pause mit den neuen Betreibern Matthias Kopper, Patrick Maier und Markus Käfer durch.

Die Post stellt sich neu auf

Im September fällt der Startschuss für die neue Postbasis im Melkerbetriebsgebiet. Und das hat Asuwirkungen auf die weiteren Poststandorte im Bezirk: Die Postzustellbasen Weiten und Loosdorf sind in den Melker Neubau übersiedelt. Derzeit laufen Erweiterungsarbeiten an der Ybbser Basis. Sobald diese abgeschlossen sind – seitens der Post rechnet man damit in der ersten Jahreshälfte 2023 – wandert die Hofamt Prieler Stelle dorthin.

Die neue Postbasis befindet sich im Melker Betriebsgebiet. Foto: Schweiger

Hotel Schachner: Neue Ära

Ein Jahr lang wird am Taferlberg gebaut, im Sommer ist es soweit: Das Hotel Schachner in Maria Taferl startet nach umfangreichen Modernisierungsarbeiten in eine neue Ära – mit neuer Lobby und einem Spa-Bereich samt Infinity-Pool.

Knapp ein Jahr dauert der Umbau, im Sommer startet das Hotel Schachner in Maria Taferl in eine neue Ära. Foto: Archiv

Neues Leben für Ex-Hofer Lager in Loosdorf

Nach der Schließung des Hofer-Zentrallagers im März 2020 saß der Schock in der Marktgemeinde tief. Knapp ein Jahr später übernahm das Logistikunternehmen Quehenberger das ehemalige Hofer-Areal, im Oktober folgt der nächste Zuwachs: Die Firma Georg Fischer mit der Sparte GF Piping Systems übersiedelte nach Loosdorf.

Markus Diesenberger, Carsten Brilka, Michael Hollerweger, Bürgermeister Thomas Vasku, Rodolphe Schoettel und Walter Schisernig bei der Eröffnung der neuen Georg-Fischer-Niederlassung. Foto: privat

Jubel bei Flutschutz-Eröffnungen

Im Juni steht die feierliche Eröffnung der Hochwasserschutzmaßnahmen in Sarling (Ybbs) an. Der neue mobile Damm erstreckt sich über eine Länge von 2,8 Kilometer und beinhaltet rund 1.200 Quadratmeter Wände – die, im Ernstfall, auf bis zu 3,5 Metern erhöht werden können. Die Kosten für dieses Großprojekt belaufen sich auf rund 9,5 Millionen Euro – finanziert durch Bund, Land und Stadt Ybbs. Ex-Vizebürgermeister Herbert Scheuchelbauer, der federführend an der Planung und dem Gesamtprojekt beteiligt war, bekommt für sein Engagement mit dem Ehrenring der Stadtgemeinde Ybbs ausgezeichnet.

Das nach dem Jahrhunderthochwasser 2013 in Angriff genommene Projekt wird im Juni feierlich in Sarling eröffnet: Ernst Simmer, Ulrike Schachner, (beide SPÖ), Stephan Pernkopf (ÖVP), Jenifer Oswald und Günther Sidl (SPÖ). Foto: Krausam

Mit Ende Oktober atmen auch die Bewohnerinnen und Bewohner von Schönbühel-Aggsbach auf: Der Hochwasserschutz wird feierlich eröffnet. Mit einer Länge von rund 3,5 Kilometern und einer Gesamtinvestitionssumme von 48 Millionen Euro ist der Hochwasserschutz in Schönbühel-Aggsbach eines der größten Flutschutzprojekte in ganz Niederösterreich. Die Kosten stemmen der Bund (50 Prozent), das Land Niederösterreich (37,5 Prozent) und 12,5 Prozent entfallen auf die Gemeinde – sprich sechs Millionen Euro.

Der Wirt, der zum Helden wurde

Domingo Gonzalez-Martin, der Besitzer des Restaurants „Domingo“ in Aggsbach-Dorf, kann in dieser Septembernacht einfach nicht einschlafen. Er setzt sich also vor den TV, gegen vier Uhr früh gibt der Fernseher aber plötzlich den Geist auf. Gonzalez-Martin steht auf, um die Sicherung zu kontrollieren – da kommt ihm schon eine Rauchwolke entgegen. Gonzalez-Martin weckt sofort seine Frau, diese eilt zu den Nachbarn, um Hilfe zu holen. Bis die Einsatzkräfte eintreffen, löscht der Wirt selbst das Feuer in seinem Gasthaus. Er zieht sich dabei eine Rauchgasvergiftung zu, kann aber so Schlimmeres verhindern. Verletzt wird niemand, das Feuer – vermutlich ein Kabelbrand – richtet allerdings Schäden im Gasthaus an.

Domingo Gonzalez-Martin und seine Gattin vom Restaurant „Domingo“ in Schönbühel-Aggsbach. Foto: Fohringer

Mehr dazu

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.