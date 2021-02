Über 31 Packungen Rasierklingen, knapp 100 Zahnbürsten-Aufsätze, fünf paar Schuhe, 14 Kleidungsstücke sowie drei Smartphones: Die Ausbeute des Diebeszugs zweier Frauen (30 und 33) aus Rumänien durch den Bezirk war reichlich. Laut Polizeibericht beläuft sich der Wert der gestohlenen Waren aus Geschäften in Loosdorf, Melk und Pöchlarn auf mehrere tausend Euro.

In der Nibelungenstadt endete ihre kriminelle Tour: Mitarbeiter des Geschäfts, in dem die beiden Täterinnen Kosmetikartikel mitgehen lassen wollten, bemerkten den Diebstahl und riefen die Polizei. Die Exekutivbeamten nahmen die Frauen fest. Während sich die 33-Jährige gegenüber der Polizei (zum Teil) geständig zeigte, stritt die 33-Jährige die Diebstähle ab.

Im Zuge weiterer Erhebungen konnten der 33-jährigen Beschuldigten noch weitere Ladendiebstähle in Amstetten und Pinkafeld nachgewiesen werden. Die Staatsanwaltschaft St. Pölten stellte den Täterinnen U-Haft in Aussicht, die Frauen wurden in die Justizanstalt Stein gebracht.

"Aufgrund der Menge an Diebsgut wird von weiteren Tatorten ausgegangen, daher werden weitere Erhebungen geführt", heißt es vonseiten der Exekutive. Die 30-Jährige ist zudem auch im deutschen Bundesgebiet und in der Schweiz wegen Ladendiebstählen bekannt.