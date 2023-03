Melk: Einbruch in Tiefgarage einer Wohnhausanlage

Schock für die Bewohnerinnen und Bewohner einer Wohnhausanlage in Melk. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag Zutritt zur Tiefgarage der Wohnhausanlage. Dort schlugen die Täter die Seitenscheibe der Fahrertür eines dort abgestelten Pkw ein und stahlen die in der Mittelkonsole verwahrte Geldbörse samt Bargeld und Bankomatkarte.

Noch in der Nacht machten sich die Täter auf in die Landeshauptstadt St. Pölten, um die Bankomatkarte bei einem Zigarettenautomaten im Süden der Stadt zum Bezahlen zu verwenden.

