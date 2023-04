St. Leonharder Wirt kam Dieben auf die Schliche

St. Leonhard Wirt Rainer Rappersberger wurde in der Vorwoche beinahe von seinen eigenen Gästen bestohlen. „Ein Kollege vom Lagerhaus hat mich auf einen Sack mit alten Arbeitsgeräten aufmerksam gemacht, der sich an der Grundstücksgrenze in den Hecken versteckt befand“, schildert der Gastronom, der ein Lokal direkt am St. Leonharder Hauptplatz betreibt. Das kam ihm dann doch auch verdächtig vor, also kontrollierte Rappersberger seine Scheune. Da diese aufgebrochen war, griff der Gastronom zum Telefon und informierte die Polizei. Als er einen der acht Gastarbeiter, die für rund drei Wochen bei ihm untergebracht waren, am Tag der Abreise dabei beobachtete, wie er Elektrogeräte ins Auto lud, rief er schließlich erneut die Polizei. Der Wirt war den Dieben auf die Schliche gekommen: Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fanden die Beamten das Diebesgut aus Rappersbergers Scheune.

Rainer Rappersberger betreibt in St. Leonhard ein Café samt Gasthof und ein Modellbaufaschgeschäft. Foto: NÖN, Michael Bouda

Der Gastronom nimmt den Vorfall mit Humor: „Sie mussten die Scheune mit einem starken Eisen aufbrechen. Der Wert der Geräte ist aber so gering, dass sie am Flohmarkt den Aufwand sicher nicht wert gewesen wären!“ Ärgerlich ist die Situation für ihn allerdings schon, denn neben dem Aufwand mit der Polizei muss er die Scheune reparieren und sich vor weiteren Einbrüchen wappnen: „Ich muss jetzt natürlich neue Schlösser besorgen und werde die Absperrung verstärken, damit man nicht mehr so leicht unbefugt hineingelangt.“

Nicht zum ersten Mal bestohlen worden...

Rappersberger verfolgt seit 2019 eine Pechsträhne. Bereits vor vier Jahren brachen Täter in sein Wohnhaus ein und entwendeten eine hohe Summe Geld (die NÖN berichtete). „Seither bringe ich das Geld jeden Tag zur Bank und habe auch eine Überwachungskamera installiert“, sagt er. Kurze Zeit später habe es ebenso einen zweiten Einbruchsversuch gegeben, um erneut Geld zu entwenden, dieses Mal ohne Erfolg. „Die Diebe haben bei ihrem zweiten Angriff mehr zerstört, als sie erbeuten konnten. Die Absicherungen haben scheinbar gewirkt“, berichtet Rappersberger.

