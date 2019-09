Bald ist es so weit: Mit 1. Oktober werden Simon Kleinberger aus Melk und Paul Höfinger aus Zelking-Matzleinsdorf die Plätze von Gerhard und Barbara Schörgenhofer einnehmen und als Allgemeinmediziner zur Gesundheitsversorgung in Mank beitragen. „Wir freuen uns und sind dankbar, dass der Betrieb in der Ordination Schörgenhofer lückenlos fortgesetzt wird“, sagte Manks VP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger.

Das bestehende Personal wird dabei übernommen und um eine Diplom-Gesundheits- und Krankenpflegestelle erweitert. Auf der Suche ist man noch nach einem Physiotherapeuten. „In den kommenden Jahren wird an einem neuen Standort ein Gesundheitszentrum mit den beiden praktischen Ärzten sowie Fachärzten und weiteren Gesundheitsdisziplinen wie zum Beispiel Physiotherapeuten oder Hebammen entwickelt“, gab Leonhardsberger einen Ausblick.

Die Stadtgemeinde stellt derzeit die Räumlichkeiten sowie die EDV-Anlage zur Verfügung.