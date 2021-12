Neumarkt: „Schwarzer Adler“ sucht neuen Pächter

Es war im Herbst 2020, wenige Wochen vor dem zweiten Lockdown im November, als der „Schwarze Adler“ unter Jungwirt Daniel Höfler die Neueröffnung feierte. Der damals 29-Jährige versprach mit seinem zehnköpfigen Team gutbürgerlich Küche und Hausmannskost.

Mit Ende des Jahres ist der Traum vom eigenen Wirtshaus für Höfler ausgeträumt. Da es in der Vergangenheit zu unterschiedlichen Auffassungen zwischen Höfler und der Gemeinde Neumarkt als Besitzer des Gasthauses kam, verkündete die Gemeinde das Ende des bestehenden Pachtverhältnisses mit Jahresende. Vonseiten der Gemeinde wird betont, dass einerseits verschiedene betriebliche Investitionen getätigt und andererseits für die ersten sechs Monate sowie für die Zeit de Lockdowns weder Pacht noch Wasserbezugsgebühren vorgeschrieben wurden. Dennoch soll es zu Problemen bei vertraglich festgelegten Rahmenbedingungen sowie gesetzlichen Vorgaben gekommen sein. Auf die Probleme und Differenzen angesprochen, hüllt sich Neumarkts ÖVP-Bürgermeister Otto Jäger in Schweigen, er nutzt die Gelegenheit mehr, um für einen neuen Pächter zu werben. „Natürlich wollen wir, dass das Gasthaus am Marktplatz rasch wieder mit Leben erfüllt wird“, meint Jäger. Derzeit befinde sich die Gemeinde auf der Suche. Für Jäger liegen die Vorzüge auf der Hand, immerhin ist das Gasthaus komplett eingerichtet und kann sofort in Betrieb genommen werden.

Natürlich wollen wir, dass das Gasthaus rasch mit Leben erfüllt wird.“ Otto JäGER Bürgermeister

Zudem hat die Gemeinde den Löwensaal, der Platz für bis zu 80 Personen bietet, vor der Übergabe erst renoviert. „Ich bin guter Dinge, dass wir rasch einen Pächter finden. Das Gasthaus ist komplett ausgestattet und der künftige Pächter kann sofort starten“, hofft Jäger auf eine baldige Wiedereröffnung.

Noch-Gasthaus-Pächter Daniel Höfler konnte von der NÖN bis zum Redaktionsschluss leider nicht erreicht werden. Kontaktanfragen per Mail und Telefon blieben unbeantwortet.