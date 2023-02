Mehr Polizeieinsätze im Ybbser Bermudadreieck?

Erst vergangene Woche wandte sich die Polizei mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit. Mitte Jänner kam es im Umfeld der Disco Excalibur im Ybbser Bermudadreieck zu einer Schlägerei. Knapp einen Monat später fahndet die Polizei noch immer nach den drei Angreifern, die einen 38-Jährigen durch einen Faustschlag auf den Boden bugsiert und dann auf den am Boden liegenden Mann eingetreten hatten.

Erst Mitte Dezember kam es in einer Disco im Bermudadreieck zu einer ebenso folgenschweren Schlägerei. Im Zeugenaufruf der Polizei sehen sich nun einige Beobachter des nächtlichen Treibens am Wochenende bestätigt − die Zahl der Delikte, egal ob im Bereich Sachbeschädigung, Drogendelikte oder bei Körperverletzungen ist in diesem Bereich stark im Steigen.

"Delikte auf Vor-Corona-Niveau"

Polizei-Bezirkskommandant Thomas Heinreichsberger betont, dass die aktuellen Wahrnehmungen täuschen. Man sei mit den Delikten in etwa auf Vor-Corona-Niveau im Jahr 2019. „Natürlich ist die Situation aber saisonabhängig. Zu Zeiten, wo es im Bezirk keine anderen Feste gibt, ist im Bereich der Diskotheken naturgemäß mehr los“, sagt Heinreichsberger.

Mit dem Verweis auf ein Landjugend-Fest im Dezember des Vorjahres, wo es innerhalb einer Nacht gleich drei Festnahmen gab, erinnert er daran, dass es auch bei anderen Veranstaltungen zu Problemen kommen kann. Im Ybbser Bermudadreieck handelt es sich bei Einsätzen großteils um Raufhandel mit Körperverletzungen, diese seien aber im „normalen Bereich“. Intensiv wird sich die Polizei in den kommenden Monaten in diesem Bereich allerdings dem Thema Suchtmittel widmen. Neben Kontrollen im Umfeld der Discos sind auch vermehrt Kontrollen im Straßenverkehr geplant.

Hilfreich innerhalb der Diskotheken seien laut Heinreichsberger Bodycams, die aktuell allerdings nur im „Fassl“ eingesetzt werden und dort bereits positive Ergebnisse aufzeigen. „Sind diese im Einsatz, sind 95 Prozent der Fälle deeskaliert. Es hilft präventiv und dient auch als Beweismittel“, befürwortet der Polizeichef den Einsatz.

Geschulte Securitys anstelle von Bodycams

In der Disco Excalibur setzt man auf die Zusammenarbeit mit der Polizei, der Einsatz von Bodycams ist laut Betreiber Mathias Kopper aber derzeit nicht geplant. „Im Gespräch mit Polizei und Behörden haben wir gehört, dass die Körperverletzungen in unserem Bereich abgenommen haben. Daher ist es nicht zwingend notwendig, dass diese zum Einsatz kommen.

Bei uns passiert im Vergleich zu unserer Größe sehr wenig, auch im Vergleich mit anderen Bezirken“, meint Kopper, dem aber eine ausgezeichnete Schulung der Securitys wichtig ist. Generell ist Kopper mit der Entwicklung seit der Neueröffnung im Frühjahr 2021 positiv gestimmt: „Die Gäste sind sehr zufrieden, das merken wir, weil sie zu uns mit einem Lächeln kommen.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.