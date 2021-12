Dollfuß-Platz in Mank: Nur Grüne für neuen Namen

Seit den 1960er-Jahren ist er in Mank zu finden: der „Dr. Dollfuß Platz“. Mittlerweile ist es der letzte Platz in Österreich, der nach dem früheren, von Nationalsozialisten ermordeten Bundeskanzler benannt ist. Nach jenem Bundeskanzler, der in Österreich ab März 1933 die Demokratie abschaffte und eine autoritäre Regierungsdiktatur einrichtete. Bereits mehrmals war in der Vergangenheit eine Umbenennung thematisiert worden – etwa vom ehemaligen SPÖ-Stadtrat Anton Hikade (die NÖN berichtete).

Nun ist der Platz mit dem Dollfuß-Museum in Texingtal (siehe Artikel rechts) einmal mehr in den Fokus des öffentlichen Interesses geraten. Wie steht es um den Namen des Platzes? „Eine Umbenennung ist derzeit kein Thema“, stellt ÖVP-Bürgermeister Martin Leonhardsberger klar. Das bedeute aber nicht, dass man sich seitens der Stadt nicht kritisch mit dem Dollfuß-Platz auseinandersetzen möchte. Bereits vor zehn Jahren habe man sich zusammen mit Historikern dem Thema gewidmet und nun habe Leonhardsberger Kontakt zu Alexander Hauer vom Melker Verein „MerkWürdig“ aufgenommen, um das Thema aufzuarbeiten. „Man muss den Platz in historischen Kontext setzen“, sagt Leonhardsberger.

Auseinandersetzung auch in neuer Stadtkunde

Dies soll zum einen in der „Stadtkunde“ geschehen. Die ausführliche Schrift setzt sich mit der Geschichte Manks auseinander und soll in nächster Zeit erscheinen. Zum anderen kann sich der Stadtchef vorstellen, direkt am Dollfuß-Platz zusätzliche Hinweise, etwa eine Tafel, anzubringen. „Zum Beispiel ein QR-Code mit vertiefenden Informationen“, erklärt Leonhardsberger.

Für SPÖ-Stadtrat Martin Sommer wäre damit „die Sache abgeschlossen“, wenn das Thema wie geplant in der Stadtkunde aufgearbeitet und zusätzliche Information am Platz selbst angebracht wird. Generell kein Problem mit der Benennung des Platzes hat FPÖ-Gemeinderat Karl Frühauf: „Der Platz heißt schon so lange so und das soll so bleiben.“

Ganz anders sieht Timm Uthe von den Grünen die Sache. „Aus meiner Sicht hätte das schon längst bereinigt werden sollen. Jetzt ist eine gute Gelegenheit, weil das Thema in Texing hochgekocht ist.“ Was meint Uthe mit „Bereinigung“? „Aus meiner Sicht gehört der Platz auf jeden Fall umbenannt“, sagt der grüne Mandatar, für den eine Beibehaltung auch bei einer Infotafel oder Ähnlichem „keine Option“ ist. Vielmehr könne die Gelegenheit genutzt werden, mit dem Platz an die Verdienste einer Frau aus Mank zu erinnern.

Alexander Hauer betont, dass ein wissenschaftlich geführter Prozess für das Melker Alpenvorland eingeleitet wird, in dem auch der Dollfuß-Platz in Mank beleuchtet wird. Hauer wird diesen Prozess moderieren, mit dem auch eine breite Diskussion angestoßen werden solle. „Es bedarf einer tabulosen Aufarbeitung. Es ist jetzt die Chance, sich einem Stück österreichischer Geschichte offen zu nähern“, beschreibt Hauer die Herangehensweise. Der Startschuss soll in den ersten Monaten 2022 erfolgen. Hauer rechnet damit, dass die Aufarbeitung rund ein Jahr in Anspruch nehmen wird.