Ybbser Lärmdebatte: Stora Enso „keine mögliche Quelle“

Seit mehreren Jahren sucht ein Ybbser, der am Kirl wohnt, eine Lärmquelle. Ebenso lange suchen Experten – bisher allerdings vergebens. In seinen Überlegungen als mögliche Lärmquelle nannte der Ybbser in der NÖN-Ausgabe der Vorwoche auch die Firma Stora Enso, siehe unseren Artikel dazu:

Kurios Verzweiflung: Ein Ton, den nur ein Ybbser hört

Bei der Ybbser Firma erklärt man gegenüber der NÖN, dass der betroffene Herr sich bereits mehrmals mit Werksleiter Werner Hatteier getroffen hat, um die vermutete Lärmquelle zu finden. „Das Treffen fand dabei in der Nacht statt, wobei sukzessive verschiedene Maschinen und Förderanlagen abgestellt wurden, um eine mögliche Quelle zu finden,“ erklärt Hatteier. Dabei wurde zwar eine vermutliche Lärmquelle entdeckt, um dies aber weiter zu testen, wurde mit dem Ybbser vereinbart, die Maschine an unterschiedlichen Zeiten für zehn Minuten abzuschalten.

Maschine zu mehreren Zeiten abgeschaltet

Der Ybbser sollte dann mitteilen, welche Zeiten es waren. „Das konnte er allerdings nicht, weshalb darauf zu schließen ist, dass es zumindest nicht diese Maschinen waren“, meint Hatteier. Auch wurden anhand der Angaben des Herrn die Start- und Stoppzeiten der verschiedenen Trockenkammern geprüft und durch diese Analyse konnten auch diese als mögliche Quelle ausgeschlossen werden.

Um etwaige andere Störungen auszumachen, führte Stora Enso eine gesamte Werksführung mit dem Betroffenen sowie Repräsentanten der Gemeinde Ybbs durch – auch hier konnte kein spezifisches Geräusch ausgemacht werden. In der Folge wurde auch die Umweltanwaltschaft eingeschaltet, die in einem Schreiben mittlerweile den Stora Enso Konzern als Ursache „weitestgehend ausschließen“ kann, wie die Firma in einem Schreiben mitteilt.

Das alles trug sich laut Stora Enso aber bereits im Frühjahr des Vorjahres zu. Aktuell seien für den Anrainer zudem gar keine Lärmbelästigungen durch Stora Enso möglich, da keine Schichten in den Nachtstunden durchgeführt werden.