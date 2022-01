Diskussion nur Anfang

Die Empfehlung des Landes Niederösterreich, das Marbacher Nibelungenbad zu schließen, sorgte nach Publikwerden für Diskussionen. Die SPÖ warnt vor einer Schließung und auch Ortschef Grafeneder ist bemüht, den Ball flach zu halten. Er gibt ein klares Bekenntnis für das Bad ab – zumindest, solange der Leasingvertrag läuft.

In der Tat sind die Gemeinden im ländlichen Raum in einer prekären Situation. Bei sinkenden Einnahmen fehlt bereits jetzt oft ein Nahversorger oder Wirt, fällt auch die weitere Infrastruktur weg, wird es düster. Um den Bürgern aber weiterhin einen lebenswerten Wohnort zu bieten, braucht es Infrastruktur – und die kostet Geld. Die Diskussion um das Marbacher Freibad wird dabei nur der Anfang sein. Will man den ländlichen Raum erhalten, braucht es aber nicht nur einen Schulterschluss aller Beteiligten, sondern auch Bürger, die das Angebot tatsächlich nutzen.