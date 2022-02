SPÖ fordert: Melker Innenstadt „nicht nur für Touristen“

Bonjour Tristesse heißt es aktuell wieder in der Melker Innenstadt. Zwar gibt es mit Hypo-Filiale und „Boba Ice&Tea“ sowie der Stadtbibliothek ab dem Frühjahr wieder frischen Wind, der SPÖ geht die Entwicklung aber zu wenig schnell genug. „Die Innenstadt macht uns Sorgen. Trotz Bemühungen ist der Trend der Schließungen leider nicht zu stoppen“, erklärt SPÖ-Stadtparteichef John Haas. Der Gemeinderat erinnert aber auch an Strobls Aussage, dass im ehemaligen Spielzeug-Geschäft in der Innenstadt bereits im Herbst ein Kaufhaus einziehen sollte: „Da haben wir leider nie wieder etwas davon gehört.“ Begrüßenswert findet Haas zumindest die Ansiedlung der Bücherei: „Natürlich ist das aber eine Notmaßnahme.“ Haas warnt aber auch vor einem Einheitsbrei in der Innenstadt: „Wir müssen darauf achten, dass unsere Altstadt nicht nur aus Gastro-Betrieben für Touristen besteht. Es braucht Angebote zum Einkaufen für uns Melker.“

Angesprochen auf die aktuelle Situation in der Innenstadt, spricht Wirtschaftsstadträtin Ute Reisinger lieber über die generelle Entwicklung des Standorts Melk: „Gerade die Entwicklungen bei den Betriebsansiedelungen in unserer Stadt zeigen, dass Melk ein ausgezeichneter Betriebsstandort ist.“ In der Innenstadt folgen im Frühjahr zudem einige Neueröffnungen: Neben der Bücherei, dem Boba-Store und der Hypo-Filiale eröffnet auch ein Schauraum für Smart Home-Systeme von der Firma BMS Smart Install GmbH. Zudem folgt eine Neuübernahme des Friseurs in der Wiener Straße. Bereits jetzt sind 6 Neueröffnungen für das Frühjahr angekündigt.

Wie gut das Fördermodell für die Innenstadt angenommen wird und ob es überhaupt Interesse gibt, lässt Reisinger ebenso unbeantwortet. Sie betont aber, dass das Fördermodell ein zusätzlicher Anreiz und zeigen soll, dass Melk „offen für Betriebsansiedlungen ist“.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden