Verzögerung bei Loosdorfer Schulumbau

Steigende Schülerzahlen machen einen Ausbau des Loosdorfer Schulzentrums unumgänglich. Aktuell fehlen laut Vorgabe des Bildungsministeriums insgesamt 1.400 Quadratmeter Fläche an Klassenräumen für Volks-, Mittel- und Sonderschule. Die Erweiterung soll an der Stelle des aktuellen Turnsaals erfolgen. An dessen Stelle wird dafür ein Dreifach-Turnsaal errichtet. Der Baustart soll Mitte 2024 erfolgen.

In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurden den Mandataren das Planungsbüro Maurer und Partner vorgestellt, dieses war beim Planerauswahlverfahren als Sieger hervorgegangen. Den endgültigen Beschluss für das Planungsbüro muss allerdings der Schulausschuss, bestehend aus den Gemeinden Schollach, Loosdorf, Dunkelsteinerwald und Melk, beschließen. Davor soll es ein Gespräch mit den betroffenen Bürgermeistern geben. Projekt soll rund

15 Millionen kostenDanach plant Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku (SPÖ) Feinabstimmungen mit den Direktoren, mit der Musikschule und dem Musikverein. Wichtiges Thema ist die Finanzierung für das auf rund 15 Millionen Euro geschätzte Millionenprojekt. Welche Gemeinde welchen Anteil übernimmt, ist aufgrund der Komplexität nicht einfach zu beantworten, da nicht jede Gemeinde mit jedem Schultyp in Zusammenhang steht. So betrifft etwa die Stadt Melk nur die Sonderschule, andere Gemeinden auch die Mittelschule. „Es ist natürlich kompliziert, ich bin aber zuversichtlich, dass wir die passenden Lösungen für alle Beteiligten finden“, ist sich Vasku sicher.

Den Bürgermeistern wurde das Projekt vor wenigen Tagen präsentiert, danach sollte einige Stunden später der Beschluss für das Planungsbüro fallen.

Sollte, denn die Nachbarbürgermeister sowie die Mitglieder im Schulausschuss, der sich ebenso aus Mitgliedern der betroffenen Gemeinden zusammensetzt, machten Vasku einen Strich durch die Rechnung. Der Grund: Den Teilnehmern fehlte die Frage der Finanzierung, zudem gab es Kritik an dem geplanten Bau der Turnhalle. Im Vorschlag befanden sich auch Bühnen- und Technikelemente. „Scheinbar will Bürgermeister Vasku eine zweite Losensteinhalle errichten“, ärgert sich ein Teilnehmer der Schulausschusssitzung. Der eigentliche, bereits geplante Beschluss wurde schlussendlich verschoben, die Sitzung offiziell als Informationsveranstaltung tituliert.

Kein Grund zur Aufregung ist die Situation für Loosdorfs Bürgermeister Thomas Vasku. Ihm sei es wichtig gewesen, die Bürgermeister vor der Ausschusssitzung über die Finanzierung zu informieren. „Natürlich haben wir noch mit keiner Bank gesprochen. Aber: Wir brauchen einen Kreditnehmer auf 30 Jahre. Jeder Gemeinde wurde prozentuell vorgelegt, welche Summe zu bezahlen ist. Wir waren top vorbereitet. So dauert es jetzt leider drei Monate länger“, erklärt Vasku.

Angesprochen auf die geplante Zusatzausstattung für die neue Turnhalle verweist Vasku darauf, dass die Turnhalle auf die kommenden 30 Jahre ausgerichtet wird und diese auch um rund 400 Quadratmeter größer ist. „Es gibt eine Mindestausstattung für Turnhallen mit Tribünen und Tontechnik. Es geht um ein zukunftsfähiges Projekt. Ich glaube, es ist auch für jeden verständlich, dass die große Turnhalle langfristig weniger kostet als drei kleine“, ist Vasku die Transparenz im Projekt wichtig. Vasku ist aber auch wichtig daran zu erinnern, dass die Größenordnung des Projektes nicht seiner Idee entspringt, sondern eine Vorgabe des Ministeriums ist.

Vasku will aber auf die Nachbargemeinden weiter zugehen und bietet auch an, in den jeweiligen Gemeinderatssitzungen das Projekt im Detail vorzustellen – auch, um die Finanzierungsvereinbarung zu klären. Davor wird der Anwalt der Gemeinde auch einen Vertrag ausarbeiten, in dem alle Details samt Bestimmungsrecht und Finanzierung genau erläutert werden. „Ich möchte schon an eines erinnern. Die Schule wird nicht für uns gebaut, sondern für unsere Kinder und für deren bestmögliche Bildung“, erklärt Vasku.