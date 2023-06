Streift Wolf durch die Manker Region?

Bei den Veranstaltungen am Wochenende gab es in den Gemeinden Mank und Kilb sowie auch in der restlichen Manker Region kein anderes Thema: ein Video – angeblich aufgenommen im Bereich Kettenreih und Hummelbach (Gemeindegebiet Kilb) – zeigt einen Wolf, der über die Felder streift.

Kilbs Bürgermeister Manfred Roitner (ÖVP) hat das Video selbst in der Facebook-Gruppe „Leben in Kilb“ gesehen, verifizieren kann er es aber nicht. „Ob es stimmt oder nicht, weiß ich nicht. Gefühlsmäßig ist es aber eine Fake-Geschichte. Ich habe bisher nichts von einer Wolfssichtung bei uns von den Jägern gehört.“ Nachbarbürgermeister Martin Leonhardsberger aus Mank weiß ebenso, dass in der Bevölkerung über das Video diskutiert wird. „Mir hat man berichtet, dass auf der Weide die Kühe unrund waren“, meint Leonhardsberger.

Der zuständige Hegeringleiter von Kilb, Franz Hörhan, will dem angeblichen Video, welches er selbst ebenso gesehen hat, nicht zu große Bedeutung beimessen. „Ich will der Thematik jetzt nicht zu viel Raum geben. Das besagte Video sagt nicht, ob es ein Wolf ist oder nicht. Wenn das erste Schaf gerissen wurde, können wir es dann mit Sicherheit sagen“, erklärt Hörhan. Ebenso wie der Manker Hegeringleiter Anton Leonhartsberger kann auch Hörhan keine Wolfssichtungen im Gebiet bestätigen.